Pápež Lev sa súkromne stretol s kňazom, ktorý ako duchovný slúži LGBTQ+ katolíkom. Podelil sa s ním o posolstvo o prijatí

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Lev sa zatiaľ verejne neprihovoril LGBTQ+ ľuďom a verejne sa nevyjadril ani k dekrétu Františka z roku 2023.

Pápež Lev v pondelok poskytol súkromnú audienciu významnému americkému kňazovi Jamesovi Martinovi, ktorý ako duchovný slúži LGBTQ+ katolíkom. Agentúra Reuters, ktorá o tom informovala, to interpretuje ako náznak toho, že nový pápež by mohol pokračovať v odkaze svojho predchodcu, zosnulého pápeža Františka, a v otvorení katolíckej cirkvi pre homosexuálnu komunitu.

Martin, ktorého konzervatívni katolíci opakovane napádajú za jeho kňazskú službu, po audiencii uviedol, že stretnutie s pápežom bolo „veľmi utešujúce a povzbudzujúce.“ „Od pápeža Leva som počul rovnaké posolstvo ako od pápeža Františka – o prijatí LGBTQ+ ľudí,“ doplnil.

František sa svojím postojom netajil

Pápež František vydal v roku 2023 dekrét, ktorý kňazom umožňuje udeľovať požehnania párom rovnakého pohlavia v individuálnych prípadoch, hoci katolícka cirkev stále oficiálne uznáva ako manželstvo iba zväzok muža a ženy.

Toto Františkovo rozhodnutie vyvolalo ostrú kritiku zo strany konzervatívnych kardinálov, ktorí tvrdili, že pápež oslabuje učenie cirkvi.

Ako Reuters poznamenal, katolícka cirkev učí, že LGBTQ+ ľudia by mali byť rešpektovaní a že ich ľudská dôstojnosť musí byť chránená. Deklaruje tiež, že príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia nie je hriechom, sexuálne vzťahy mimo manželstva medzi mužmi a ženami však hriechom sú.

Pápež organizuje každý deň mnoho stretnutí, ale iba niektoré z nich sú Vatikánom oznámené aj oficiálne, podotkol Reuters s tým, že práve tieto stretnutia sú podrobne sledované cirkevnými pozorovateľmi, pretože by mohli naznačiť priority pápežovho pontifikátu.

Foto: SITA/AP

Zatiaľ sa verejne k LGBTQ+ ľuďom neprihovoril

Lev, ktorý bol kardinálmi z celého sveta zvolený za pápeža v máji tohto roku, sa zatiaľ verejne neprihovoril LGBTQ+ ľuďom a verejne sa nevyjadril ani k spomínanému spornému dekrétu Františka z roku 2023.

James Martin, ktorý je rovnako ako zosnulý pápež jezuita, je autorom knihy o angažovanosti katolíckych lídrov v homosexuálnej komunite. Vedie aj online spravodajský web venovaný LGBTQ+ katolíkom. Niektoré americké univerzity v minulosti zrušili Martinove prednášky a vystúpenia. Často sa tak dialo po tlaku konzervatívnych skupín.

Podľa Reuters je tento týždeň v Ríme na púti spojenej s prebiehajúcim Jubilejným rokom 2025 niekoľko skupín katolíkov-homosexuálov. Jedno z podujatí organizovaných LGBTQ+ katolíkmi Vatikán dokonca zaradil do svojho oficiálneho online kalendára k Jubilejnému roku. Ide o nezvyčajný znak otvorenosti cirkvi, ktorý vyvolal kritiku niektorých konzervatívnych katolíckych komentátorov, uviedol Reuters.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Muž napadol krompáčom ženu na železničnej stanici v Senci: Zranil ju v oblasti tváre, zaútočil…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac