Muž napadol krompáčom ženu na železničnej stanici v Senci: Zranil ju v oblasti tváre, zaútočil aj na ďalšieho muža

V priestoroch opustenej železničnej stanice v Senci napadol v piatok 42-ročný muž 35-ročnú ženu. Konfliktu predchádzala hádka, ženu zranil v oblasti tváre a nohy. Následne poškodil krompáčom dvere a vo vedľajšej miestnosti napadol aj 37-ročného muža. Krompáčom ho poranil na krku. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Obvinený Jozef S. je stíhaný väzobne.
Bol agresívny
„Po príchode hliadky Policajného zboru na miesto bol agresívny 42-ročný muž obmedzený na osobnej slobode a zranená žena bola privolanou záchrannou službou ošetrená,“ informovali policajti. Zraneného muža odviezla záchranka do nemocnice.
