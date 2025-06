Pandémia sa môže zopakovať: Áziou sa šíri nový vírus HKU5, napáda netopiere. Sme krok od katastrofy, varujú vedci

Vedci bijú na poplach po tom, ako americkí výskumníci identifikovali nový koronavírus HKU5-CoV-2, ktorý má potenciál vyvolať ďalšiu pandémiu. Vírus je príbuzný s MERS, ktorý usmrcuje až tretinu nakazených.

Podľa štúdie z Washington State University mu chýba len malá mutácia na to, aby sa vedel efektívne šíriť medzi ľuďmi. HKU5 bol pôvodne objavený u netopierov v laboratóriu v Číne. Americkí vedci skúmali, ako sa HKU5 viaže na ACE2 receptory, ktoré sa nachádzajú v ľudských ústach, nose a hrdle, píše Daily Mail.

Chýba len málo

Zistili, že hoci zatiaľ infikuje len netopierie bunky, mutácia spike proteínu by mu mohla umožniť vstup do ľudských buniek. V laboratóriu vytvorili tzv. pseudovírusy s bielkovinou HKU5 a sledovali ich správanie v bunkách s netopierím aj ľudským ACE2. Výsledky ukázali, že vírus dokáže preniknúť do netopierích buniek veľmi ľahko, no pri ľudských to dokáže len v prípade špecifických mutácií.

Riziko rastie aj pre nelegálny obchod so zvieratami, kde by mohlo dôjsť k prenosu na medzičlánky, ako sú cibetky či norky, a následne na ľudí. Najväčšie obavy vedci majú z vetvy HKU5 Lineage 2, ktorá sa už teraz dokáže viazať na ľudské receptory bez ďalších zmien. Zatiaľ však neexistuje, že by vírus infikoval človeka, píše web CNBC. Štúdia bola publikovaná v Nature Communications a zdôrazňuje potrebu dohľadu nad merbecovírusmi, skupinou, kam patrí aj MERS.