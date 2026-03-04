Padla hlavná výhra, niekto môže skákať od radosti: Máme nového multimilionára, získal 10 miliónov eur

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Výherná kombinácia mu zmenila život.

Milióny Európanov pravidelne skúšajú šťastie v nadnárodnej lotérii Eurojackpot. Hráči z 19 krajín vrátane Slovenska dúfajú, že práve ich kombinácia čísel prinesie život meniacu výhru. Tentoraz sa šťastie usmialo na hráča zo Slovinska.

Podľa informácií TV Markíza padol v utorkovom žrebovaní ďalší jackpot. Hlavnú výhru vo výške 10 miliónov eur získal hráč alebo hráčka zo Slovinska. Ide už o piaty jackpot, ktorý bol v tomto roku v lotérii Eurojackpot vyžrebovaný.

Jackpot padol v dvoch žrebovaniach po sebe

Utorkové žrebovanie prinieslo výherné čísla 1, 9, 14, 35 a 49. Doplňujúce powerballové čísla boli 2 a 10. Zaujímavosťou je, že jackpot padol v dvoch žrebovaniach po sebe.

Naposledy sa z hlavnej výhry radoval hráč z Nemecka, ktorý v piatok získal zatiaľ najvyšší jackpot tohto roka vo výške 74 788 336 eur.

Foto: Image by freepic.diller on Freepik

Slováci tentoraz veľkú výhru nezískali

Slovenským hráčom sa tentoraz výraznejšie dariť nepodarilo. Najlepší výsledok dosiahol hráč, ktorý trafil kombináciu 4 + 2 a získal výhru v piatej výhernej kategórii. Tá predstavuje sumu 4 929 eur.

Eurojackpot sa žrebuje dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. Hra je populárna naprieč Európou, no pravdepodobnosť výhry hlavného jackpotu je veľmi nízka. Odhaduje sa približne na 1 ku 140 miliónom.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac