Padla hlavná výhra, niekto môže skákať od radosti: Máme nového multimilionára, získal 10 miliónov eur

Milióny Európanov pravidelne skúšajú šťastie v nadnárodnej lotérii Eurojackpot. Hráči z 19 krajín vrátane Slovenska dúfajú, že práve ich kombinácia čísel prinesie život meniacu výhru. Tentoraz sa šťastie usmialo na hráča zo Slovinska.
Podľa informácií TV Markíza padol v utorkovom žrebovaní ďalší jackpot. Hlavnú výhru vo výške 10 miliónov eur získal hráč alebo hráčka zo Slovinska. Ide už o piaty jackpot, ktorý bol v tomto roku v lotérii Eurojackpot vyžrebovaný.
Jackpot padol v dvoch žrebovaniach po sebe
Utorkové žrebovanie prinieslo výherné čísla 1, 9, 14, 35 a 49. Doplňujúce powerballové čísla boli 2 a 10. Zaujímavosťou je, že jackpot padol v dvoch žrebovaniach po sebe.
Naposledy sa z hlavnej výhry radoval hráč z Nemecka, ktorý v piatok získal zatiaľ najvyšší jackpot tohto roka vo výške 74 788 336 eur.
Slováci tentoraz veľkú výhru nezískali
Slovenským hráčom sa tentoraz výraznejšie dariť nepodarilo. Najlepší výsledok dosiahol hráč, ktorý trafil kombináciu 4 + 2 a získal výhru v piatej výhernej kategórii. Tá predstavuje sumu 4 929 eur.
Eurojackpot sa žrebuje dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. Hra je populárna naprieč Európou, no pravdepodobnosť výhry hlavného jackpotu je veľmi nízka. Odhaduje sa približne na 1 ku 140 miliónom.
