Padajú stromy a komplikuje sa doprava, vietor niekde dosahuje aj silu orkánu. Slovákov naďalej trápi počasie

Pred silným vetrom vo vysokohorskom prostredí platí aktuálne najvyšší stupeň výstrahy. Vietor môže dosiahnuť silu orkánu. Na pozore sa však musia mať aj vodiči či obyvatelia regiónov na východnom Slovensku.
Orkán vo vysokohorskom prostredí
„V polohách nad 1 800 metrov sa miestami očakáva mimoriadne silný vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 – 180 km/h a priemernú rýchlosť 110 – 120 km/h, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán,“ upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha platí do 20:00 hod. pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín a Brezno.
Na nárazový vietor musia byť pripravení aj šoféri, ktorí prechádzajú cez Čertovicu, rovnako môže silný vietor spôsobiť komplikácie aj v okolí Liptovského Hrádku, kde je navyše spojený so snehovými prehánkami. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC).
Na webe zjazdnost.sk varuje tiež pred poľadovicou, ktorá je na ceste II/589 medzi Chotínom a Pribetou v okrese Komárno. „Zľadovatený sneh je na ceste II/578 v úseku Kremnica – Skalka,“ doplnili cestári.
Nepriaznivé počasie v okrese Gelnica
Polícia upozorňuje na nebezpečenstvo spojené s nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti uviedlo, že najmä v oblasti Nálepkovo dochádza v dôsledku silného vetra k pádu stromov a poškodeniu infraštruktúry.
„Zvýšené riziko sa týka predovšetkým zalesnených úsekov, dolín a menej frekventovaných komunikácií, kde sa môžu náhle objaviť prekážky na ceste. Upozorňujeme na možný výskyt popadaných stromov, uvoľnených konárov, poškodeného elektrického a telekomunikačného vedenia, ako aj na lokálne výpadky elektrickej energie,“ uviedla polícia.
V tejto súvislosti odporúča zvýšenú opatrnosť pri pohybe v exteriéri, parkovaní vozidiel v blízkosti stromov a pri jazde dotknutými úsekmi.
