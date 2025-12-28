Zatvorené strediská aj odrieknuté vlaky: Mohutný vietor komplikuje situáciu v Tatrách, platí výstraha

Nedeli vládne veterné počasie.

Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené. Prevádzkovateľ stredísk o tom informuje na webovej stránke.

Počasie komplikuje situáciu aj na Tatranskej elektrickej železnici. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webovej stránke informovala, že v úseku medzi Vyšnými Hágmi a Štrbským plesom sú vlaky odrieknuté a nahradia ich autobusmi.

„Od skorých ranných hodín, od 5.30 h je prerušená železničná doprava v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso z dôvodu spadnutého stromu na trakčné vedenie. Správca železničnej infraštruktúry na mieste zabezpečuje potrebné práce na obnovení prevádzky. V dôsledku prerušenia dopravy boli niektoré vlaky v uvedenom úseku odrieknuté a nahradené náhradnou autobusovou dopravou,“ uviedol pre TASR hovorca ZSSK Ján Baček.

Odstraňovali popadané stromy

V noci a ráno zároveň odstraňovali popadané stromy v dôsledku silného vetra aj dobrovoľní hasiči medzi obcami Liptovská Teplička a Vikartovce. Profesionálni hasiči riešili uvoľnené časti strešných krytín v Humennom a Kežmarku a popadané stromy odstraňovali pri Levoči a na Štrbskom Plese. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove však TASR potvrdila, že nešlo o nič mimoriadne.

Platí druhý stupeň výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Poprad na nedeľu výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom. Ten môže na horách vo vysokých polohách nad 1500 metrov nad morom dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 38 – 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica. Výstraha platí až do pondelka 29. decembra.

„Na viacerých miestach je veterné a najmä na horách aj mrazivé počasie s teplotou výrazne pod nulou,“ opísal situáciu Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Mohutná víchrica na Chopku

Ako príklad silných mrazov uviedol Lomnický štít, kde teplota poklesla na mínus 17,5 stupňa Celzia či Chopok, kde bolo mínus 12 stupňov Celzia. „Na Chopku sme pozorovali mohutnú víchricu, pričom vietor ojedinele prepadáva aj do stredných polôh. Napríklad v Telgárte sme zaznamenali prudký vietor, v nárazoch s rýchlosťou vyše 80 km/h,“ uviedli meteorológovia.

Avizujú, že veterno bude v nedeľu počas celého dňa. Po prechodnom oslabení by mal vietor na horách opäť popoludní a k večeru zosilnieť. „Nie je vylúčené, že na hrebeňoch vo vysokých polohách bude ojedinele nakrátko dosiahnutá rýchlosť vetra zodpovedajúca sile orkánu,“ dodal SHMÚ na sociálnej sieti.

Pred vetrom na horách platí na severnom a strednom Slovensku počas celej nedele zvýšená výstraha. Výstrahu pred vetrom vydal SHMÚ aj pre oblasti východného a juhozápadného Slovenska.

Výpadky elektriny

V súvislosti so silným vetrom eviduje výpadky elektriny aj Východoslovenská distribučná (VSD). Hovorkyňa spoločnosti Andrea Forbergerová pre TASR potvrdila, že krátko pred 11.00 h bolo nezásobených necelých 1200 odberných miest. „Dôvodom sú popadané stromy na elektrickom vedení, ktoré strhol silný vietor, dosahujúci na horách intenzitu víchrice. V nižších polohách je zase hlásený prudký nárazový vietor a výstrahy 1. stupňa platia pre celý zvyšok distribučného územia VSD,“ uviedla s tým, že následky vetra sa podpísali pod poruchy na zariadeniach na vysokonapäťovej aj nízkonapäťovej úrovni.

Na vymedzenom distribučnom území VSD sú najviac zasiahnuté obce Závadka, Nálepkovo, Henclová, Juskova Voľa, Stará Voda, ďalej Davidov, Oľšavica, Hradisko či Brezovica. Problémy hlásia aj Letanovce, Liptovská Teplička, Iliašovce, Vikartovce a Kostoľany nad Hornádom. „Pohotovostné tímy sú v teréne a v spolupráci s dispečerským riadením priebežne odstraňujú následky,“ uzavrela hovorkyňa.

