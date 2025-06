Packeta hlási veľkú odstávku obľúbených Z-BOXov: Fungovať nebudú až 12 hodín, nepôjde ani aplikácia

Spoločnosť Packeta informovala zákazníkov o plánovanej technickej údržbe, ktorá prebehne v sobotu 28. júna 2025 v čase od 20:00 do nedele 29. júna do 8:00. Počas tohto obdobia budú dočasne nedostupné viaceré jej služby, a to vrátane mobilnej aplikácie, Z-BOXov, trasovania zásielok, vyhľadávania výdajných miest a čiastočne aj výdajné miesta.

Zákazníci nebudú môcť zadávať nové zásielky cez aplikáciu, sledovať pohyb balíkov ani platiť online v aplikácii. Výpadok sa dotkne aj výdaja zásielok na Z-BOXoch, ktoré počas údržby nebude možné otvoriť cez mobilnú aplikáciu ani podávať zásielky. Zásielku však bude možné vyzdvihnúť pomocou číselného kódu, píše spoločnosť na svojom webe.

Platba len v hotovosti

Doručovanie zásielok sa však v daný deň uskutoční podľa štandardného režimu. „Zásielkám, ktorým bude úložná doba v Z-BOXe končiť 28. 6. sa automaticky predĺži o jeden deň, teda do nedele 29. 6. do 23:59,“ dodáva Packeta. Na výdajných miestach bude možné platiť len v hotovosti. Spoločnosť sa zároveň ospravedlňuje za prípadné komplikácie a ďakuje za pochopenie.