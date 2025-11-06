Svojpomocne kopal bazén, dnes už nemusí pohnúť prstom: Muž lopatou odkryl poklad v hodnote 700-tisíc eur, môže si ho ponechať

Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700 000 eur. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na informáciu od miestnych úradov.
Poklad údajne objavil už v máji tohto roka a následne o ňom informoval miestne úrady. Podľa informácií, ktoré radnica mesta Neuville-sur-Saone zverejnila v stredu, si poklad môže ponechať, pretože nepochádzal z archeologického náleziska.
Zlato bolo legálne a pochádzalo z rafinérie
Ako uvádza miestne periodikum Le Progres, išlo o „päť zlatých tehličiek a množstvo mincí“, ktoré boli zabalené v plastových vreckách. Podľa zistení polície bolo zlato získané legálnou cestou a roztavili ho pred 15 až 20 rokmi v neďalekej rafinérii.
Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.
