Oznámila koniec jedného obdobia. Úprimné priznanie Martiny Schindlerovej mnohých prekvapí, toto u nej málokto čakal

Foto: Instagram.com/schindlerovamartina

Jana Petrejová
Speváčka neskrýva vďačnosť.

Ako keby to bolo len včera, čo bývalá finalistka SuperStar oznámila svojim fanúšikom skvelú správu. Dozvedeli sa, že po dlhšej odmlke sa okrem spevu bude venovať tiež moderátorskému chlebíčku. A tak začala sprevádzať nadšených divákov hitparádou Top10, ktorá sa zameriavala na slovenskú hudbu. Odvtedy ubehol už rok a ako najnovšie uviedla na sociálnej sieti, nastal koniec tejto éry.  

Mnohí si mysleli, že ide o dlhodobú prácu. Priaznivcov však vyviedla z omylu sama Martina Schindlerová potom, čo sa na svojom Instagrame podelila s ostatnými o ďakovné slová, ktoré miestami až dojímajú. Hitparádu, v ktorej pôsobila ako moderátorka, zhodnotila ako úžasnú skúsenosť, no ako ďalej priznala, zároveň sa za tým skrývalo veľmi veľa roboty.

Vďaka relácii sa toho veľa naučila

Teraz je však koniec a podľa príspevku na sociálnej sieti sa zdá, že ju to mrzí. „Ďakujem. Posledný diel TOP10 na pluska.sk je práve od 18.00 h online. Mám v živote veľké šťastie na ľudí, a práve sa končí pre mňa jedna úžasná kapitola, vďaka ktorej som sa zase veľa naučila,“ začala Martina.

„Ďakujem mojim priateľom – nášmu produkčnému tímu TOP10 za profesionalitu, vďaka ktorej sme vám, spoločne aj s redakciou pluska.sk, dokázali prinášať celý rok každý týždeň nový diel hudobnej relácie TOP10, dokopy 52 dielov, predstavili sme vám 114 slovenských hudobných noviniek, a zhodnotili sme vaše hlasovanie s 50 slovenskými osobnosťami, neuveriteľné,“ pokračovala.

Ako ďalej doplnila, všetci hostia prišli bez nároku na honorár, aby podporili slovenských spevákov. „Takto sa to nezdá, ale každý týždeň je šialená frekvencia, hlavne čo sa produkcie a organizácie týka, ale dali sme to – spoločnými silami,“ naznačila speváčka, podľa ktorej sa tím tvorcov na tomto projekte poriadne nadrel. Aj Martina mala plné ruky práce a hitparáda jej dala zabrať.

Čo bude ďalej?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac