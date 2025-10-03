Oznámila koniec jedného obdobia. Úprimné priznanie Martiny Schindlerovej mnohých prekvapí, toto u nej málokto čakal

Ako keby to bolo len včera, čo bývalá finalistka SuperStar oznámila svojim fanúšikom skvelú správu. Dozvedeli sa, že po dlhšej odmlke sa okrem spevu bude venovať tiež moderátorskému chlebíčku. A tak začala sprevádzať nadšených divákov hitparádou Top10, ktorá sa zameriavala na slovenskú hudbu. Odvtedy ubehol už rok a ako najnovšie uviedla na sociálnej sieti, nastal koniec tejto éry.
Mnohí si mysleli, že ide o dlhodobú prácu. Priaznivcov však vyviedla z omylu sama Martina Schindlerová potom, čo sa na svojom Instagrame podelila s ostatnými o ďakovné slová, ktoré miestami až dojímajú. Hitparádu, v ktorej pôsobila ako moderátorka, zhodnotila ako úžasnú skúsenosť, no ako ďalej priznala, zároveň sa za tým skrývalo veľmi veľa roboty.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vďaka relácii sa toho veľa naučila
Teraz je však koniec a podľa príspevku na sociálnej sieti sa zdá, že ju to mrzí. „Ďakujem. Posledný diel TOP10 na pluska.sk je práve od 18.00 h online. Mám v živote veľké šťastie na ľudí, a práve sa končí pre mňa jedna úžasná kapitola, vďaka ktorej som sa zase veľa naučila,“ začala Martina.
„Ďakujem mojim priateľom – nášmu produkčnému tímu TOP10 za profesionalitu, vďaka ktorej sme vám, spoločne aj s redakciou pluska.sk, dokázali prinášať celý rok každý týždeň nový diel hudobnej relácie TOP10, dokopy 52 dielov, predstavili sme vám 114 slovenských hudobných noviniek, a zhodnotili sme vaše hlasovanie s 50 slovenskými osobnosťami, neuveriteľné,“ pokračovala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako ďalej doplnila, všetci hostia prišli bez nároku na honorár, aby podporili slovenských spevákov. „Takto sa to nezdá, ale každý týždeň je šialená frekvencia, hlavne čo sa produkcie a organizácie týka, ale dali sme to – spoločnými silami,“ naznačila speváčka, podľa ktorej sa tím tvorcov na tomto projekte poriadne nadrel. Aj Martina mala plné ruky práce a hitparáda jej dala zabrať.
Nahlásiť chybu v článku