Ovládnu rok 2026. Odhaľte 6 vlasových trendov, ktoré budú dominovať na módnych prehliadkach a v uliciach

Foto: Image by garetsvisual on Freepik, Image by pressfoto on Freepik

Jana Petrejová
Tieto štýly si zamilujete.

Rok 2026 sa nesie v znamení odvážnych experimentov, nostalgických návratov a jemných inovácií vo svete vlasov. Kaderník John Pulitano pozná kľúčové vlasové trendy, ktoré budú formovať celých 12 mesiacov. Pohodlie a prirodzenosť budú stále „in“, no ak sa k nim pridajú jemné vlny a mierne rozstrapatené účesy, trafili ste do čierneho. 

Ak si myslíte, že luxus a prirodzenosť nejdú ruka v ruke, zrejme zmeníte názor potom, čo sa dozviete, ktoré účesy budú kraľovať novému roku. Zdôrazňujú zároveň autenticitu a fakt, že vlasy môžu vyzerať úžasne aj vtedy, keď sú pramienky mierne rozlietané. Menej žehličky na vlasy a viac textúry! V takom znamení sa bude niesť rok 2026, pričom profesionálny kaderník John Pulitano vyslovil „životný luxus“, dve slová, ktoré charakterizujú vlasové trendy na budúci rok, ako uvádza Vogue.

„Sú to vlasy, ktoré vyzerajú draho a zámerne, ale pôsobia zároveň úplne bez námahy,“ objasnil Pulitano, kaderník a spolumajiteľ sydneyského salónu Headcase Hair. „Ľudia chcú strih vlasov, ktorý prináša maximálny efekt s minimálnou dennou námahou,“ pokračoval.

Luxusné vlasy však nemusia dodržiavať tradičné pravidlá. Pulitano vsádza na to, že porušovanie pravidiel, precízne vykonané, je presne to, čo robí vlasy luxusnými. „Aj keď robím fúkaný účes, základný strih potrebuje neuveriteľnú textúru a pohyb,“ hovorí. „A tie postupné bobové účesy a hippie kovbojské dĺžky, ktoré sa objavujú, sú rebelskou stránkou tejto luxusnej témy,“ ozrejmil profesionál a prezradil, aké účesy uvidíme v novom roku.

Bixie

Počuli ste už o bixie? Tento účes je kombinácia bobu a pixie. V priebebu rokov zaznamenal veľký úspech vďaka herečke Winone Ryder z 90. rokov a Keire Knightley z éry filmu Bend It Like Beckham. Múzou roka 2026 sa stala jedna popová hviezda z Johannesburgu. „Tylin účes z Met Gala bol dokonalým príkladom,“ tvrdí Pulitano. „Je to v podstate postupný bob s prvkami pixie. Som posadnutý týmto hybridným prístupom,“ pochvaľuje si kaderník.

Boho štýl

