Štátne kúpele začali s rekonštrukciou za 200 miliónov eur. Hospodária však s obrovskými stratami

V Sliači sa rozbieha rozsiahla modernizácia kúpeľného areálu, ktorá má zmeniť jeho podobu na najbližšie desaťročia. Ako prvý ide do rekonštrukcie liečebný dom Poľana a celkové náklady sa odhadujú na 200 miliónov eur.
Po rekonštrukcii má Poľana ponúknuť približne 80 lôžok a niekoľko prísteliek. Ubytovanie bude rozdelené na viac podlaží vrátane podkrovia a prispôsobené súčasným štandardom. Ako informoval portál My Zvolen, verejné obstarávanie je ukončené a práce sú už v plnom prúde. Podľa riaditeľa Martina Beňucha sa práce už rozbehli a firma začala s prvými úpravami na prelome zimných mesiacov.
Trojnásobná kapacita, otvorenie o rok
Kúpele dnes fungujú najmä s kapacitou v liečebnom dome Palace, kde je okolo 350 miest. Po dokončení viacerých plánovaných projektov by sa celkový počet hostí mohol vyšplhať až k hranici 1200. Naše kúpeľníctvo sa teda dočká ďalšej veľkej investície. Známe kúpele v Rajeckých Tepliciach totiž tiež hlásia modernizáciu v hodnote 70 miliónov eur.
Ak pôjde všetko podľa plánu, prvých hostí by mohli v zrekonštruovanej Poľane privítať v druhom štvrťroku 2027, teda ešte pred letnou sezónou. „Je pre nás dôležité, aby sa tak stalo ešte pred letnou sezónou budúceho roku, pretože práve v lete sú kúpele plne obsadené a nové lôžkové kapacity sú u nás už naozaj potrebné,“ vysvetlil pre My Zvolen Beňuch.
Projekt Poľany je len začiatkom širšej transformácie celého kúpeľného komplexu. V príprave sú aj ďalšie investície, vrátane rozsiahlej obnovy hotela Palace. Cieľom je postupne zmodernizovať celý areál, ktorý dlhé roky chátral. Otázka je však rentabilita investície. Kúpele sú totiž dlhodobo v strate, aj keď tržby od pandemických čias neustále stúpajú.
Celý projekt má aj výraznú architektonickú stopu. Víťazom súťaže na obnovu kúpeľného areálu, z ktorej vychádza aj rekonštrukcia Poľany, sa stal bratislavský ateliér Between. Za návrhom stoja architekti Katarína Fejo a Tomáš Hanáček, ktorí pripravili víziu postupnej premeny celého areálu Kúpeľov Sliač.
Ich koncept nepracuje len s jednou budovou, ale s celým územím kúpeľov ako s prepojeným celkom. Počíta s lepším napojením jednotlivých objektov, obnovou parku, novými verejnými priestormi aj citlivým dopĺňaním moderných prvkov do historického prostredia. Vzhľadom na obrovskú výšku investície je teda možné očakávať výraznú premenu celého areálu kúpeľov.
Jediné štátne kúpele
Kúpele v Sliači sa pôvodne špecializovali najmä na liečbu ochorení srdca a cievneho systému. V súčasnosti však ponúkajú širšie spektrum liečby, ktorá zahŕňa aj problémy pohybového aparátu, gynekologické ochorenia či následnú starostlivosť po prekonanej onkologickej liečbe.
Zároveň sú jedinými kúpeľmi na Slovensku, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Ich akcionársku štruktúru tvoria štátna spoločnosť MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
