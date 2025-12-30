Otvorená spoveď: Moderátorka Iveta Malachovská vyšla s pravdou von, ako skutočne schudla

Moderátorka Iveta Malachovská dlhodobo hovorí o tom, že k zásahom do vzhľadu pristupuje s nadhľadom a bez potreby meniť niečo na sebe za každú cenu.
V posledných mesiacoch však prešla aj výraznou fyzickou premenou, ktorá neušla pozornosti verejnosti – pôsobí sviežejšie, ľahšie a sama priznáva, že schudla viac ako desať kilogramov. Okrem estetických úprav tak v poslednom období otvorene prehovorila aj o citeľnom úbytku hmotnosti, ktorý na nej mnohým udrel do očí.
Pre portál Topky moderátorka priznala, že chudnutie neprišlo zo dňa na deň, ale z vedomého rozhodnutia, zdravšieho prístupu a postupnej zmeny životného štýlu. Dôležitú úlohu v celom procese zohrali zdravotné dôvody aj vnútorná motivácia, nie tlak okolia či snaha vyhovieť očakávaniam verejnosti.
Spoločné rozhodnutie, medicína a osobná vôľa
Otázka, ktorá zaznievala najčastejšie, sa týkala liekov na chudnutie, konkrétne známeho Ozempicu, no Iveta Malachovská vysvetlila, že impulz prišiel z inej strany. „Štartérom bolo to, že sme sa s manželom rozhodli, že ideme chudnúť spolu, pretože on to dostal trošku akoby zo zdravotného hľadiska.“
Na začiatku ju poháňala spoločná motivácia, no postupne v tom zostala sama a dôležité pre ňu ostalo najmä rozhodnutie pristupovať k zmene životného štýlu rozumne a bez extrémov. Zároveň otvorene prehovorila aj o moderných medicínskych riešeniach a vyzvala k tomu, aby sa na ne ľudia pozerali s väčším pochopením.
„Ja sa musím k týmto produktom, lebo to sú medicínske produkty, vyjadriť, že mám v okolí niekoľko dobrých priateľov, ktorí siahli po niektorých z týchto možností, sú sledovaní u lekára, všetko funguje, tak prosím, skúsme zmeniť rétoriku a názor na to, bolo to vymyslené preto, aby mali obézni ľudia menšie problémy, takže v tomto som ja trošku na strane lekárov.“
Súčasne priznala, že rozhodujúcu úlohu zohrala vnútorná vôľa. „Bohužiaľ, Martinko nevydržal a to je tá vôľa, ktorú ja som v sebe obnovila.“ Práve osobné odhodlanie a disciplína sú podľa nej základom dlhodobej zmeny a udržateľného prístupu.
