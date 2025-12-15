Prehovorila o vylepšeniach. Iveta Malachovská a estetické úpravy bez tajností, má k nim jasný postoj

Obľúbená moderátorka a mediálna osobnosť si získala srdcia divákov nielen svojou profesionalitou, ale aj prirodzenou eleganciou. Má šarm, ktorý však nie je založený na vylepšeniach vzhľadu. Dar reči a charizma z nej robia dámu s veľkým „D“, ktorá vrásky nerieši.
Mnohé známe tváre sa sústredia na výzor a snažia sa vyzerať čo najmladistvejšie. Preto ich často možno stretnúť v klinikách krásy, čo je však úplne normálne, keďže pôsobia na televíznych obrazovkách a sú vystavené očiam verejnosti. Moderátorka Dámskeho klubu Iveta Malachovská to ale až tak nerieši, ako zaznelo v podcaste Lenky Šóošovej s názvom MO-JA, kde zavítala okrem nej aj jej dcéra Kristína.
Čo je jej silná stránka?
Výsledkom podcastu je výživný rozhovor, v ktorom sa všetky tri ženy porozprávali o rôznych témach, vrátane starnutia a krásy. Moderátorka a jej dcéra priznali, ako Iveta pristupuje k estetickým úpravám. Našťastie, ona sa tým zapodievať nemusí. „Ja si myslím, že mamina má veľmi detské mladistvé črty. Takže nemyslím si, že by nejak starla v tvári,“ uviedla Kristína o svojej mame.
Od začiatku v tom mali s otcom jasno. „Boli sme v tomto s ocinom za jedno a povedali sme veľmi jasne, že: Mami, ty to nepotrebuješ. Ty si veľmi pekná taká, aká si. A samozrejme, vždy jej hovoril, aká je krásna, každá jej vráska, ktorú má, je výsledkom niečoho,“ pokračovala o Ivete a dodala, že sú za tým ich spoločné roky smiechu i plaču.
Ako ďalej prezradila, moderátorka k tomu zaujala správny prístup. Nepodľahla úpravám zovňajšku, no zároveň uznala, že má vrásky, ktoré sú jej súčasťou. „Vnímala som priberanie… Tá tvár bola veľmi pekná. Tie črty boli vždy pekné a telo sa tým stresom, životosprávou a prechodom zmenilo,“ doplnila, zatiaľ čo Iveta, ktorá prekvapuje schudnutou figúrou, prikyvovala.
