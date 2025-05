Osud U.S. Steel je zrejme spečatený: K predaju sa vyjadril Donald Trump, ovplyvní to aj košickú oceliareň

Americký prezident Donald Trump podporil ponuku japonskej spoločnosti Nippon Steel v hodnote 14,9 miliardy USD (13,18 miliardy eur) na americký oceliarsky koncern U.S. Steel. Uviedol, že ich „plánované partnerstvo“ vytvorí nové pracovné miesta a podporí americkú ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Bude to plánované partnerstvo medzi U.S. Steel a Nippon Steel, ktoré vytvorí minimálne 70 000 pracovných miest a do americkej ekonomiky naleje 14 miliárd USD,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Podľa skoršej správy agentúry Reuters Nippon Steel oznámila, že v prípade súhlasu s fúziou investuje do prevádzok americkej oceliarskej spoločnosti 14 miliárd USD.

V reakcii na Trumpovo vyjadrenie akcie U.S. Steel vyskočili v piatok (23. 5.) o 21 %. Investori totiž jeho vyjadrenie interpretovali tak, že spoločnosť Nippon Steel získala súhlas na dlho plánované prevzatie U.S. Steel, čo bola posledná prekážka na realizáciu dohody.

Trumpovo rozhodnutie obe spoločnosti privítali

Biely dom sa však k následným otázkam médií nevyjadril. Zatiaľ tak nie je isté, či Trumpom oznámené „partnerstvo“ skutočne predstavuje plné prevzatie americkej spoločnosti Japoncami, o čo sa Nippon Steel usiluje, čo však predtým Trump odmietal. Trump okrem toho dodal, že väčšina z prisľúbených investícií bude zrealizovaná v nasledujúcich 14 mesiacoch. Hovorca Nippon Steel sa však k objemu investícií či lehote ich realizácie odmietol vyjadriť.

Trumpovo rozhodnutie však obe spoločnosti privítali. U.S. Steel uviedla, že „zostane aj naďalej americkou spoločnosťou, vďaka spojeniu s Nippon Steel však bude ešte väčšia a silnejšia“. Poukázala najmä na investície, nové technológie a tisícky pracovných miest, ktoré japonská firma prinesie.

Oznámenie Trumpa ocenila aj Nippon Steel. „Partnerstvo znamená prielom pre U.S. Steel, ako aj všetkých jej akcionárov vrátane amerického oceliarskeho priemyslu a širšej výrobnej základne v USA,“ oznámila v sobotu japonská firma v oficiálnom vyhlásení.

Ak k spojeniu firiem dôjde, podľa údajov Svetovej asociácie pre oceľ (WSA) vznikne tretia najväčšia oceliarska spoločnosť na svete z pohľadu produkcie. Väčšie budú iba čínska Baowu Steel Group a v Luxemburgu sídliaca ArcelorMittal.