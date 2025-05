Mimoriadne krutý čin: Chráneného tigra dav zabil mačetami a stiahol z kože. Mal ohrozovať dedinu

Zviera, ktoré je symbolom sily, divočiny a ohrozeného druhu, zomrelo rukami ľudí, ktorým prekážalo v každodennom živote. V štáte Ásam sa obyvatelia jednej dediny rozhodli konať sami. Zabili a rozštvrtili tigra, ktorý mal útočiť na ich dobytok. Tvrdili, že sa báli o život.

Ako informuje BBC, na mieste sa zhromaždilo približne tisíc ľudí. Keď sa zviera objavilo, neváhali. Ozbrojení mačetami ho dohnali, zranili a zabili. Telo neskôr našli lesníci. Tiger utrpel rozsiahle sečné zranenia.

Strach, ktorý prerástol do hnevu

K incidentu došlo v okrese Golaghat, približne dvadsať kilometrov od známeho národného parku Kaziranga. Práve tam žijú desiatky kráľovských bengálskych tigrov. Nie je vylúčené, že zabité zviera prišlo z tejto rezervácie. Presný pôvod však úrady nepoznajú.

Miesto sa rýchlo stalo stredobodom záujmu médií aj verejnosti. Niektoré videá zo sociálnych sietí ukazujú mŕtve zviera s chýbajúcimi časťami kože a končatín. Miestny poslanec Mrinal Saikia útok verejne odsúdil. Napísal, že ide o bolestivý a neospravedlniteľný čin. Dodal, že Zem nie je určená len pre ľudí, ale aj pre ostatné živé tvory.

Kto vlastne ohrozuje koho

Aj keď sa podobné prípady dajú rýchlo odsúdiť, pravda býva zložitejšia. Tigre sa čoraz častejšie dostávajú mimo rezervácií. Dôvodom je najmä úbytok voľnej prírody, narušené migračné trasy a stále väčší tlak ľudskej civilizácie. Obyvatelia oblastí pri lesoch často nemajú žiadnu odbornú pomoc a ich hospodárske zvieratá sú pre šelmy ľahkou korisťou.

Podľa údajov lesného oddelenia sa populácia tigrov v Ásame vďaka ochranárskym opatreniam zvýšila. V roku 2006 tam žilo len sedemdesiat jedincov, v roku 2019 ich bolo už sto deväťdesiat. No s rastúcim počtom tigrov rastie aj počet stretov medzi nimi a ľuďmi.

Chránený druh, ktorému chýba priestor

Tigre patria medzi prísne chránené druhy. Podľa indického zákona o ochrane prírody z roku 1972 je ich lov, pytliactvo a obchodovanie s ich časťami zakázané. Zákon však sám o sebe nestačí, ak divoké zvieratá nemajú kam ísť a ľudia nemajú kam ustúpiť.

Zabitý tiger by sa možno do dediny nikdy nedostal, ak by mal dostatok priestoru a prirodzenej koristi. Odborníci opakovane upozorňujú, že kľúčové sú prežitia schopné koridory medzi národnými parkmi. Bez nich sa aj najprísnejšie chránený druh stáva terčom útokov vo vlastnom prostredí.