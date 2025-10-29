Osobu podozrivú zo streľby v Maduniciach obmedzili na osobnej slobode: Zasahovali aj kukláči

Polícia osobu podozrivú zo stredajšej streľby v Maduniciach (okres Hlohovec) obmedzila na osobnej slobode. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti. Pri streľbe utrpel zranenie 20-ročný muž, ktorého záchranka previezla do trnavskej nemocnice.
Do obce ihneď po prijatí oznámenia vyslali viaceré policajné hliadky, vrátane pohotovostnej motorizovanej jednotky a „kukláčov“ z pohotovostného policajného útvaru. Policajti uzavreli bezprostredné okolie miesta udalosti, našli aj strelnú zbraň.
