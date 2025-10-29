Dráma pri Trnave: V Maduniciach došlo na dvore rodinného domu k streľbe, polícia uzavrela celé okolie

Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice (okres Hlohovec), kde malo dôjsť k streľbe pri jednom z rodinných domov. Zraneného 20-ročného muža previezla záchranka do trnavskej nemocnice.
Policajti uzavreli bezprostredné okolie miesta udalosti. V súčasnosti vykonávajú prvotné úkony vrátane zisťovania strelca. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Zbraň našli na mieste
„Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň,“ priblížila polícia. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane pohotovostnej motorizovanej jednotky a „kukláčov“ z pohotovostného policajného útvaru. Bližšie informácie polície poskytne hneď ako to situácia umožní.
Odporúčané články
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku