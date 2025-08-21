Izrael obviňujú z úmyselného hladomoru: Situácia sa rapídne zhoršuje, deti sú podvyživené a hrozí im smrť

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Izraelsko palestínsky konflikt
Podľa šéfa agentúry OSN mnoho ľudí, vrátane detí, hladomor neprežije.

Hladomor v Pásme Gazy je podľa šéfa Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippeho Lazzariniho zámerný. Lazzarini tiež vo štvrtok upozornil na šesťnásobný nárast počtu detí trpiacich podvýživou v meste Gaza od marca tohto roka.

TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Šéf UNRWA povedal, že hladomor je v Pásme Gazy využívaný ako „nástroj vojny“. Vyjadril tiež obavy zo situácie detí trpiacich podvýživou, ktoré podľa neho zomrú, ak sa počas izraelskej operácie v meste Gaza okamžite nezavedú núdzové opatrenia.

„Táto populácia je extrémne vyslabnutá a bude konfrontovaná s novou rozsiahlou vojenskou operáciou,“ konštatoval Lazzarini. Mnoho ľudí podľa neho nebude mať silu na to, aby podstúpilo ďalšie vysídľovanie. „Mnoho z nich neprežije. Je to umelo vyvolaný, zámerný hladomor,“ dodal.

OSN skritizovala aj izraelskú operáciu prevzatia kontroly nad Gazou

Izraelská armáda začala v stredu inváziu do mesta Gaza. Izraelský bezpečnostný kabinet začiatkom augusta schválil prevzatie kontroly nad týmto mestom izraelskou armádou. Medzinárodné spoločenstvo vrátane mnohých spojencov vyzvalo Izrael, aby tento úmysel prehodnotil.

K izraelskej operácii sa vo štvrtok vyjadril aj Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), podľa ktorého bude mať táto operácia „strašný dosah na ľudí“.
OCHA vo svojom vyhlásení uviedol, že „nútiť státisíce ľudí presunúť sa na juh je receptom na ďalšiu katastrofu a mohlo by ísť o násilné presídlenie“.

„Pripomíname všetkým stranám konfliktu ich povinnosti na základe medzinárodného práva ochraňovať civilistov vrátane humanitárnych pracovníkov a tých, ktorí sa nemôžu alebo nechcú presunúť, a na ochranu humanitárnych zariadení a inej civilnej infraštruktúry,“ tvrdí OCHA.

Tento úrad tiež poznamenal, že všetky vysídlené osoby musia mať možnosť návratu, ak si to želajú. OCHA znova zopakoval svoju výzvu na trvalé prímerie a okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, s ktorými medzitým musia únoscovia zaobchádzať humánne.

