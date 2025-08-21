Finančná správa upozorňuje na prefíkaných podvodníkov. Naraziť na nich môžete v obchodoch

Finančná správa SR upozorňuje na výskyt falošných kontrolórov v obchodoch. Takéto osoby bez oprávnenia vykonávajú kontroly predajní a podnikateľov.
Podľa FS sa falošní kontrolóri ukázali v jednej z prevádzok v Trenčíne, kde vykonávali „kontrolné nákupy“ a rozdávali falošné letáky. V inej prevádzke zase podvodníčky skonzumovali tovar a následne žiadali vrátenie peňazí za kúpu.
Naozajstný kontrolór narozdiel od toho falošného má podľa úradu pri sebe služobný preukaz so štátnym znakom SR, ktorý je zvyčajne v čiernom puzdre so znakom FS. Pri prípadnej kontrole podnikateľa oboznámia s podrobnosťami kontroly a po jej vykonaní vyhotovia aj zápisnicu, ktorej kópiu dostane.
„V prípade podozrenia kontaktujte Políciu SR,“ dodala Finančná správa.
