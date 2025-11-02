Ornitológovia na Slovensku prvýkrát zdokumentovali výskyt tohto druhu. Bežne obýva Áziu

Ornitológovia v nedeľu prvýkrát na Slovensku zdokumentovali výskyt vtáčieho druhu kolibiarik stužkatý. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii. Na ornitologickom stacionári v Drienovci ho odchytili a zdokumentovali Milan Olekšák, Peter Ďurian a Iveta Dolná. Následne ho označili slovenským krúžkom a vypustili späť do prírody. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.
Čaká sa na potvrdenie
„Zaujímavosťou je, že tento druh sa túto jeseň objavil aj v Poľsku a Holandsku. Ak jeho výskyt na Slovensku potvrdí naša faunistická komisia, pôjde o 381. vtáčí druh zaznamenaný na našom území,“ napísali ornitológovia.
