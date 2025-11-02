Vodiči, držte si svoje peňaženky: Toto sa stane s cenami benzínu a nafty, pozrite si tie ceny

Ako uviedol pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny palív na Slovensku sa už odrazili z prázdninových miním reagujúc na odraz cien ropy z májových miním, keď sa benzín odrazil nad 1 euro a 50 centov a nafta nad 1 euro a 45 centov.
„Nepredpokladáme však, že ceny v najbližšom čase by mali ďalej výrazne rásť nad 1 euro a 55 centov u benzínu a podstatnejšie nad 1 euro a 50 centov u nafty,“ dodal Pánis.
Ako dodal pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, situácia na ropnom trhu je nateraz stabilizovaná a trh čaká na nové impulzy, či už ekonomické, geopolitické, alebo ponukovo-dopytové.
„Ceny pohonných hmôt ešte u nás nezapracovali posledné prudšie rasty cien ropy z polovice októbra, takže očakávame, že benzín sa opäť vráti nad úroveň 1,5 eura za liter, kde by sa však mal cenový vývoj nateraz ustáliť. Cena nafty má potenciál ostať na súčasných úrovniach, avšak mierne zvýšenie je pravdepodobné,“ doplnil Boháček.
V medziročnom porovnaní by sa však podľa neho ceny pohonných hmôt mali pohybovať približne na rovnakej úrovni. „Čo je pozitívne vzhľadom na domácu infláciu a rast spotrebných daní v tomto roku, ktorých negatívne efekty prevážili priaznivejšie podmienky na ropnom trhu,“ podotkol Boháček.
Najlacnejšie natankujete v Poľsku
Aj v okolitých krajinách strednej Európy vidno podľa Pánisa postupný odraz cien palív. Aktuálne možno naďalej najlacnejšie tankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Poľsku, kde sa jeho cena však už vrátila nad 1 euro a 40 centov, pričom mierne nad touto métou sa pohybuje cena benzínu aj v Českej republike.
Na ceste k Jadranu sa však oplatí natankovať mimo Slovenska a Rakúska, kde sa ceny pohybujú nad 1 eurom a 50 centov. Priemerné maďarské ceny paliva do zážihových motorov sa ešte držia pod touto métou, v Slovinsku a v Chorvátsku sa pohybujú okolo 1 eura a 45 centov.
Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa drží pod 1 eurom a 40 centami, poľské ceny sa však už vrátili mierne nad túto hranicu. Ceny nafty v Rakúsku už atakovali 1 euro a 55 centov a maďarské sa vynárali nad 1 euro a 50 centov. Jadranské ceny nafty sú podstatne prívetivejšie pre motoristov. V Slovinsku sa držali pod 1 euro a 50 centami a v Chorvátsku len mierne prekračovali 1 euro a 40 centov.
Slovenskí vodiči môžu podľa Boháčka aj na konci októbra stále tankovať lacnejšie než je európsky priemer, hoci výhoda sa postupne zmenšuje.
„Slovensko si napriek tomu drží jasnú výhodu oproti priemeru EÚ aj eurozóny, kde sú ceny benzínu vyššie o 14 až 19 centov a nafty o 10 až 12 centov na liter. V praxi to znamená, že hoci slovenské čerpacie stanice ostávajú relatívne konkurencieschopné v rámci Európy, lacnejšie tankovanie u susedov – najmä v Poľsku a Česku – ostáva pre motoristov stále atraktívnou možnosťou,“ dodal Boháček.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 43. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR sa opätovne znížili. Natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,48 eura za liter a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili o málo lacnejšie v priemere za cenu 1,428 eura.
Nahlásiť chybu v článku