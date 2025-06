Opustí po vojvodovi a Daphne Bridgerton aj Anthony? Herec Jonathan Bailey sa vyjadril k svojej budúcnosti v seriáli

Diváci už videli tri série z pripravovaných ôsmich. Prvá sa venovala Daphne a vojvodovi Simonovi. V druhej zas Anthony spoznal Kate, ktorá mu šla na nervy, no nikdy ju nedokázal dostať z mysle, až ho náklonnosť k nej úplne ovládla. Tretia séria zas predstavila klasický príbeh, v ktorom sa z kamarátov stanú milenci a dokopy sa dali Colin a Penelope.

Štvrtá séria uzrie svetlo sveta v roku 2026. Už teraz je jasné, že v nej budú chýbať vojvoda Simon, ktorý opustil seriál už po prvej sérii, a tiež Daphne, ktorá sa k nemu pridala po druhej sérii. Teraz pre The Hollywood Reporter prezradil, aké má plány Jonathan Bailey, predstaviteľ najstaršieho brata, Anthonyho.

Plánuje ostať až do konca

V tretej sérii sa Kate a Anthony tešili z toho, že spolu čakajú dieťa. Anthony pritom svoju manželku prekvapil tým, že sa s ňou rozhodol vycestovať do Indie, aby mohla porodiť doma, obklopená svojou rodinou. Vznikli tak obavy o jeho ďalšom pokračovaní v seriáli.

„Keď idete nakrúcať niečo také ako Bridgerton, a lúčite sa s priateľmi, rodinou, celé vás to pohltí,“ povedal Bailey na úvod. Už po prvej sérii tohto seriálu mal totiž program na najbližšie obdobie plný a ponuky sa hrnuli ďalej. A to nielen na obrazovkách, ale aj v divadle. Po skončení osemmesačného nakrúcania druhej série Bridgertonu sa prihlásil do obnovenej drámy Kohút na West Ende. Po premiére druhej série Bridgertonu sa navyše stalo, že ho ľudia chceli vidieť znova, a tak začali chodiť aj na jeho predstavenia.

Ako si na to Bailey spomínal: „Zrazu ľudia len prichádzali. Publikum sa menilo každý večer.“ Veľká časť divákov teraz chodila do divadla nielen na hru, ale tiež aby videli Anthonyho Bridgertona. „Je to iné, ak s vami práve strávili osem hodín v televízii,“ vysvetľoval herec.

Napriek tomu, že to môže byť naraz veľa a je to náročné nielen časovo, ale aj psychicky, Jonathan Bailey nepremýšľa nad tým, že by projekt opustil. „Nikdy som nebol človek, ktorý by povedal: Vďaka, dovidenia. Nie je to v mojej povahe,“ hovoril o tom, že v seriáli zostáva a uspokojí sa s tým, že v nasledujúcich rokoch bude vedľajšou postavou, keďže svoju sériu už má za sebou.

„Cítim v tom skutočnú bratskú hrdosť,“ pokračoval Bailey, ktorý nedávno dokončil štvrtú sezónu seriálu, ktorá by mala byť uvedená v roku 2026. „V pondelok ráno som natáčal svadbu,“ priznal a potom rýchlo dodal: „Ľudia vedia, že v Bridgertone sa ľudia berú – to nie je spoiler, však?“

Aj keď pripúšťa, že v budúcej sezóne môže nastať situácia, keď nebude fungovať plánovanie alebo si dej nebude vyžadovať Anthonyho, s radosťou naďalej bude sledovať svojich kolegov z hľadiska: „Teším sa na to, že za ďalších ktovie koľko rokov, keď dokončíme ôsmu sezónu, si sadneme a budeme si hovoriť: Pozrite, čo sme všetci spolu dokázali.“

O spolupatričnosti hercov svedčí aj e-mail, ktorý k rozhovoru poslal Luke Newton, ktorý v Bridgertone stvárňuje Baileyho brata Colina. Napísal: „Samotný seriál má taký špecifický štýl a štruktúru a všimol som si, že v rámci tohto sveta Jonny dokázal robiť odvážne, zaujímavé a vtipné rozhodnutia, ktoré vážnejším scénam dodali skutočný zmysel pre život.“