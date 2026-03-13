Opozícia chystá list pre Putina, ktorý bombarduje ropovod: Lídri chcú, aby ho podpísal aj Fico

Foto: TASR - Pavel Neubauer/Facebook/Igor Matovič

Lucia Mužlová
TASR
Opozícia "vracia úder".

Premiér Robert Fico dnes vyzval predsedov parlamentných strán, aby pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

V ňom ho žiada, aby obnovil tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu a v prípade, že je ropovod Družba poškodený, aby umožnil inšpekčnému tímu Európskej komisie a dotknutých krajín zistiť rozsah poškodenia. Zároveň vyzval Zelenského, aby prijal ponuku Európskej komisie prefinancovať prípadné opravy a ponuku Slovenska poskytnúť na tento účel opravárenské kapacity. Premiér list zverejnil na sociálnej sieti.

„Páni predsedovia relevantných politických strán, pridajte svoj podpis pod list ukrajinskému prezidentovi a spoločne sa postavme za energetickú bezpečnosť SR ako základný národnoštátny záujem, o ktorom nemôže byť na Slovensku spor,“ uviedol Fico.

Opozícia reaguje listom Putinovi

Opozícia na premiérovu výzvu reagovala už keď o nej začal pred pár dňami hovoriť. Predseda PS Šimečka odkázal Ficovi, že jediný list, ktorý podpíše, bude pre Putina, aby prestal bombardovať ropovod Družba. List pre Zelenského si má „strčiť niekam“.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Podobne odmietli list podpísať aj lídri ostatných strán. Na dnešné poobedie ale zvolali tlačové besedy Progresívne Slovensko aj Demokrati. Opozičné strany chystajú obratom list pre Vladimira Putina a chcú, aby ho podpísal premiér Fico. Podobne to vyplýva aj z témy tlačovej konferencie strany Demokrati „Pán Fico, pomýlili ste si adresáta! Demokrati vyzývajú relevantné strany k podpísaniu listu pre Putina“.

„Mám lepší návrh, pán Fico. Napíšeme spolu Vladimirovi Putinovi, vášmu kamarátovi. Aby okamžite prestal bombardovať ropnú infraštruktúru, na čo dopláca Slovensko a ľudia tankujúci benzín. A aby prestal zabíjať ľudí na Ukrajine, čím ohrozuje celú Európu. Veď nám ide o to isté, pán Fico, že? Aby ľudia na Slovensku žili v bezpečí a prosperite. Aby tu bol konečne mier. Náš list môžete očakávať ešte dnes. Teším sa na Váš podpis“, napísal Šimečka pod príspevok.

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič uverejnil pod statusom premiéra fotografiu, na ktorej ukazuje gesto „figu borovú“.

V liste Zelenskému premiér pripomenul pomoc Slovenska obyvateľom Ukrajiny aj to, že vláda podporuje jej úsilie o vstup do EÚ. Zároveň však uviedol, že jednostranné rozhodnutia prezidenta Ukrajiny o zastavení tranzitu plynu a prerušení dodávok ropy spôsobujú Slovensku hospodárske škody. „Slovenská republika je v zmysle platných rozhodnutí Európskej únie a výnimky zo sankcií proti Ruskej federácii oprávnená aj naďalej odoberať ropu ruského pôvodu,“ zdôraznil Fico v liste.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Všímajte si, čo kupujete: Obchody reagujú na zákazníkov, slovenskí výrobcovia si už nevedia rady

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac