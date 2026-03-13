Opozícia chystá list pre Putina, ktorý bombarduje ropovod: Lídri chcú, aby ho podpísal aj Fico

Premiér Robert Fico dnes vyzval predsedov parlamentných strán, aby pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.
V ňom ho žiada, aby obnovil tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu a v prípade, že je ropovod Družba poškodený, aby umožnil inšpekčnému tímu Európskej komisie a dotknutých krajín zistiť rozsah poškodenia. Zároveň vyzval Zelenského, aby prijal ponuku Európskej komisie prefinancovať prípadné opravy a ponuku Slovenska poskytnúť na tento účel opravárenské kapacity. Premiér list zverejnil na sociálnej sieti.
„Páni predsedovia relevantných politických strán, pridajte svoj podpis pod list ukrajinskému prezidentovi a spoločne sa postavme za energetickú bezpečnosť SR ako základný národnoštátny záujem, o ktorom nemôže byť na Slovensku spor,“ uviedol Fico.
Opozícia reaguje listom Putinovi
Opozícia na premiérovu výzvu reagovala už keď o nej začal pred pár dňami hovoriť. Predseda PS Šimečka odkázal Ficovi, že jediný list, ktorý podpíše, bude pre Putina, aby prestal bombardovať ropovod Družba. List pre Zelenského si má „strčiť niekam“.
Podobne odmietli list podpísať aj lídri ostatných strán. Na dnešné poobedie ale zvolali tlačové besedy Progresívne Slovensko aj Demokrati. Opozičné strany chystajú obratom list pre Vladimira Putina a chcú, aby ho podpísal premiér Fico. Podobne to vyplýva aj z témy tlačovej konferencie strany Demokrati „Pán Fico, pomýlili ste si adresáta! Demokrati vyzývajú relevantné strany k podpísaniu listu pre Putina“.
„Mám lepší návrh, pán Fico. Napíšeme spolu Vladimirovi Putinovi, vášmu kamarátovi. Aby okamžite prestal bombardovať ropnú infraštruktúru, na čo dopláca Slovensko a ľudia tankujúci benzín. A aby prestal zabíjať ľudí na Ukrajine, čím ohrozuje celú Európu. Veď nám ide o to isté, pán Fico, že? Aby ľudia na Slovensku žili v bezpečí a prosperite. Aby tu bol konečne mier. Náš list môžete očakávať ešte dnes. Teším sa na Váš podpis“, napísal Šimečka pod príspevok.
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič uverejnil pod statusom premiéra fotografiu, na ktorej ukazuje gesto „figu borovú“.
V liste Zelenskému premiér pripomenul pomoc Slovenska obyvateľom Ukrajiny aj to, že vláda podporuje jej úsilie o vstup do EÚ. Zároveň však uviedol, že jednostranné rozhodnutia prezidenta Ukrajiny o zastavení tranzitu plynu a prerušení dodávok ropy spôsobujú Slovensku hospodárske škody. „Slovenská republika je v zmysle platných rozhodnutí Európskej únie a výnimky zo sankcií proti Ruskej federácii oprávnená aj naďalej odoberať ropu ruského pôvodu,“ zdôraznil Fico v liste.
