Všímajte si, čo kupujete: Obchody reagujú na zákazníkov, slovenskí výrobcovia si už nevedia rady

Spotreba slovenských výrobkov by sa v roku 2026 mohla znížiť. Dôvodom je najmä rast nákladov výrobcov a silnejší tlak spotrebiteľov na cenu. V piatok o tom na tlačovej konferencii informovala Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).
Podľa aliancie môže spotrebiteľský dopyt oslabiť aj v dôsledku konsolidačných opatrení štátu, ktoré podľa odhadov znížia disponibilné príjmy domácností približne o 800 miliónov eur.
Zákazníci sa presúvajú k lacnejším výrobkom
Obchodníci preto očakávajú ešte silnejší presun zákazníkov k lacnejším alternatívam a k akciovým ponukám. Predaj prémiových a drahších výrobkov by mal ďalej klesať a spotrebitelia sa budú viac sústreďovať na základné a cenovo dostupné produkty. Tento trend môže negatívne zasiahnuť najmä slovenských výrobcov, keďže domáca produkcia podľa aliancie čelí vyšším nákladom ako zahraničná konkurencia.
SAMO zároveň upozornila na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu domácností. Podľa aliancie sa už minulý rok výrazne prejavilo šetrenie spotrebiteľov, a to aj na vlastnom zdraví. Ľudia napríklad čoraz častejšie siahajú po lacnejších generických liekoch a podľa aliancie začali viac šetriť aj na liekoch na predpis či doplnkoch výživy.
SAMO zároveň pripomenula, že rok 2025 priniesol relatívnu cenovú stabilitu. Potravinová inflácia bola aj napriek vyššej celkovej inflácii len 1,8 %, čo je najmenej od roku 2017. Nákupné ceny obchodníkov však podľa aliancie vzrástli takmer o 5 %, pričom časť rastu tlmili obchodníci z vlastných marží.
