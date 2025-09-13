Okúpete sa tu aj v septembri: Ubytujete sa len za 16 eur na noc. Čaká vás slnko, tyrkysové more a biely piesok

Ak sa vám ešte nechce rozlúčiť s letom, máme pre vás skvelý tip, kde si môžete vychutnať horúce slnečné lúče počas septembra. Okrem priezračného mora vás čaká aj očarujúca príroda.
Letová spoločnosť easyJet zverejnila nový index „lacných pláží“, ktorý ponúka prehľad tých najvýhodnejších európskych destinácií, kde si užijete letnú dovolenku aj na konci sezóny, píše magazín Time Out.
Index hodnotil ceny piva, zmrzliny, jedla v reštauráciách a ubytovania v trojhviezdičkových hoteloch, tieto destinácie sú tak nielen atraktívne, ale aj cenovo prijateľné.
More, slnko a 30 stupňov
Medzi top destináciami sa objavila španielska Costa de Almería, kde teploty aj teraz presahujú 30 stupňov Celzia. Nachádza sa v regióne Andalúzia, na juhovýchode Španielska, a tiahne sa pozdĺž pobrežia provincie Almería v dĺžke viac než 200 kilometrov. Tento nádherný kúsok pobrežia ponúka kombináciu krásnych pláží, prírodných rezervácií a cenovo dostupného turizmu.
Ak túžite po prírode, rozhodne navštívte prírodný park Cabo de Gata-Níjar s divokými plážami a dramatickými útesmi, či prírodné rezervácie Sierra María-Los Vélez s hradmi, jaskyňami a bohatou faunou. Navyše, najlacnejšia samostatná izba začína na sume 32 eur na noc pre dvoch, čo pre jedného znamená len 16 eur na noc.
10 najlepších dovolenkových destinácií pri mori na koniec sezóny
1. Nesebar, Bulharsko
2. Budvanská riviéra, Čierna Hora
3. Costa de Almería, Španielsko
4. Costa Dorada, Španielsko
5. Medulin, Chorvátsko
6. Nin, Chorvátsko
7. Costa Blanca, Španielsko
8. Costa del Sol, Španielsko
9. Chalkidiki, Grécko
10. Zakynthos, Grécko
