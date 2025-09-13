Okúpete sa tu aj v septembri: Ubytujete sa len za 16 eur na noc. Čaká vás slnko, tyrkysové more a biely piesok

Almería, Španielsko, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Najlepšie je, že táto destinácia sa nachádza v Európe.

Ak sa vám ešte nechce rozlúčiť s letom, máme pre vás skvelý tip, kde si môžete vychutnať horúce slnečné lúče počas septembra. Okrem priezračného mora vás čaká aj očarujúca príroda.

Letová spoločnosť easyJet zverejnila nový index „lacných pláží“, ktorý ponúka prehľad tých najvýhodnejších európskych destinácií, kde si užijete letnú dovolenku aj na konci sezóny, píše magazín Time Out.

Index hodnotil ceny piva, zmrzliny, jedla v reštauráciách a ubytovania v trojhviezdičkových hoteloch, tieto destinácie sú tak nielen atraktívne, ale aj cenovo prijateľné.

More, slnko a 30 stupňov

Medzi top destináciami sa objavila španielska Costa de Almería, kde teploty aj teraz presahujú 30 stupňov Celzia. Nachádza sa v regióne Andalúzia, na juhovýchode Španielska, a tiahne sa pozdĺž pobrežia provincie Almería v dĺžke viac než 200 kilometrov. Tento nádherný kúsok pobrežia ponúka kombináciu krásnych pláží, prírodných rezervácií a cenovo dostupného turizmu.

Ak túžite po prírode, rozhodne navštívte prírodný park Cabo de Gata-Níjar s divokými plážami a dramatickými útesmi, či prírodné rezervácie Sierra María-Los Vélez s hradmi, jaskyňami a bohatou faunou. Navyše, najlacnejšia samostatná izba začína na sume 32 eur na noc pre dvoch, čo pre jedného znamená len 16 eur na noc.

Almería, Španielsko, foto: Pexels

10 najlepších dovolenkových destinácií pri mori na koniec sezóny

1. Nesebar, Bulharsko

2. Budvanská riviéra, Čierna Hora

3. Costa de Almería, Španielsko

4. Costa Dorada, Španielsko

5. Medulin, Chorvátsko

6. Nin, Chorvátsko

7. Costa Blanca, Španielsko

8. Costa del Sol, Španielsko

9. Chalkidiki, Grécko

10. Zakynthos, Grécko

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac