Odvolávali a odvolávali, no nikoho neodvolali: Parlament zažil maratón, o prácu sa bálo až sedem ministrov

Roland Brožkovič
TASR
Parlament dnes odvolával až siedmich ministrov.

Na programe Národnej rady Slovenskej republiky dnes bolo množstvo opozičných návrhov na odvolanie viacerých členov vlády, no ako sa aj očakávalo, ani jedno odvolávanie sa nepodarilo a všetci siedmi ministri zostali na svojich stoličkách.

Odvolávania iniciovala opozícia. Návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) podala ešte v decembri 2024. Jeho odchod z funkcie žiadala pre situáciu v Policajnom zbore, ktorý sa podľa nich „rozpadá“. Ministrovi vyčítali aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), zanedbanie problému policajnej brutality či nedostatočné opatrenia voči bombovým hrozbám na školách.

Od Šimkovičovej až po Ráža

Nedôveru chcela opozícia vysloviť tiež ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Návrh na jej odvolanie prišiel do parlamentu vo februári minulého roka. Opozičníci argumentovali, že Šimkovičovej chýba odbornosť, predošlé skúsenosti v kultúre, profesionálny kredit či potrebný prehľad o rezorte.

Opozícia vlani vo februári iniciovala tiež odvolávanie šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS). Odôvodňovala to tým, že Taraba rozvracia ochranu prírody, rozkladá rezortné odborné inštitúcie a zvrátil reformy národných parkov. Vyčítala mu aj spôsob informovania a postup pri iniciatíve na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec.

Návrh na odvolanie podali opozičníci aj v prípade ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Návrh doručili v marci 2025. Namietali pri tom, že Kaliňák neuviedol v majetkovom priznaní vilu v Chorvátsku, ktorú vlastní jeho manželka. Ústavný zákon podľa nich takéto zatajovanie nepripúšťa.

O prácu neprišli

Vysloviť nedôveru chceli tiež ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Odvolávanie iniciovali vlani v auguste. Dôvodom bol podľa nich tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov.

Odvolávaniu čelil aj šéf rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Jeho odvolávanie opoziční poslanci iniciovali vlani v októbri. Kritizovali ho za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk.

Opozícia podala tiež návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Urobila tak v novembri minulý rok. Za hlavný dôvod označila viaceré železničné nešťastia z uplynulého obdobia.

