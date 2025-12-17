Odvaha, ktorá inšpiruje: Angelina Jolie po 12 rokoch odhalila jazvy po mastektómii. Posiela tým silný odkaz ženám

Ikonické gesto odvahy a otvorenosti. To má na svedomí filmová hviezda, ktorá sa dala zvečniť na titulku magazínu. Hoci na prvý pohľad nejde o nič nezvyčajné, herečka sa po prvýkrát verejne ukázala so svojimi jazvami po preventívnej dvojitej mastektómii, ktorú podstúpila ešte v roku 2013.
Tento krok, ktorý spravila viac ako desať rokov po operácii, nie je len osobným príbehom, ale aj silným posolstvom o prevencii rakoviny, genetickom testovaní a sile ženského rozhodnutia o vlastnom zdraví. Angelina Jolie bola doteraz ticho ohľadom preventívnej dvojitej mastektómie, ktorú sa rozhodla podstúpiť pre svoje zdravie, ako uviedol portál LadBible.
Jazvy, ktoré rozprávajú príbeh
Sympatická tmavovláska podstúpila zákrok, pretože jej lekári pred viac ako 12 rokmi povedali, že má 87-percentné riziko rakoviny prsníka a 50-percentné riziko rakoviny vaječníkov. V rozhovore pre New York Times matka šiestich detí vtedy povedala: „Rozhodla som sa byť aktívna a minimalizovať riziko čo najviac,“ pričom jej bývalý manžel Brad Pitt zareagoval, že to bolo „absolútne hrdinské“.
Napriek svojmu odvážnemu činu hviezda Lara Croft nikdy neukázala svoje jazvy – až doteraz. 50-ročná herečka sa objavila na obálke časopisu TIME France, kde prvýkrát ukázala svoje jazvy na pokožke. „O tieto jazvy sa podelím so ženami, ktoré milujem. A vždy ma dojme, keď vidím, ako sa o ne delia aj iné ženy. Chcela som sa k nim pridať, pretože som vedela, že TIME France bude posúvať informácie o zdraví prsníkov, prevencii a poznatky o rakovine prsníka ďalej,“ vysvetlila hviezda magazínu.
Angelina Jolie pózuje v čiernom svetri s hlbokým výstrihom, pričom si zakrýva rukou jeden prsník. Fotografie jaziev po dvojitej mastektómii budú zverejnené spolu s celým rozhovorom v piatok 18. decembra.
