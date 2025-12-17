Odvaha, ktorá inšpiruje: Angelina Jolie po 12 rokoch odhalila jazvy po mastektómii. Posiela tým silný odkaz ženám

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Herečka otvorene o prevencii rakoviny a svojej ženskosti.

Ikonické gesto odvahy a otvorenosti. To má na svedomí filmová hviezda, ktorá sa dala zvečniť na titulku magazínu. Hoci na prvý pohľad nejde o nič nezvyčajné, herečka sa po prvýkrát verejne ukázala so svojimi jazvami po preventívnej dvojitej mastektómii, ktorú podstúpila ešte v roku 2013.

Tento krok, ktorý spravila viac ako desať rokov po operácii, nie je len osobným príbehom, ale aj silným posolstvom o prevencii rakoviny, genetickom testovaní a sile ženského rozhodnutia o vlastnom zdraví. Angelina Jolie bola doteraz ticho ohľadom preventívnej dvojitej mastektómie, ktorú sa rozhodla podstúpiť pre svoje zdravie, ako uviedol portál LadBible.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Angelina Jolie (@angelinajolie)

Jazvy, ktoré rozprávajú príbeh

Sympatická tmavovláska podstúpila zákrok, pretože jej lekári pred viac ako 12 rokmi povedali, že má 87-percentné riziko rakoviny prsníka a 50-percentné riziko rakoviny vaječníkov. V rozhovore pre New York Times matka šiestich detí vtedy povedala: „Rozhodla som sa byť aktívna a minimalizovať riziko čo najviac,“ pričom jej bývalý manžel Brad Pitt zareagoval, že to bolo „absolútne hrdinské“.

Napriek svojmu odvážnemu činu hviezda Lara Croft nikdy neukázala svoje jazvy – až doteraz. 50-ročná herečka sa objavila na obálke časopisu TIME France, kde prvýkrát ukázala svoje jazvy na pokožke. „O tieto jazvy sa podelím so ženami, ktoré milujem. A vždy ma dojme, keď vidím, ako sa o ne delia aj iné ženy. Chcela som sa k nim pridať, pretože som vedela, že TIME France bude posúvať informácie o zdraví prsníkov, prevencii a poznatky o rakovine prsníka ďalej,“ vysvetlila hviezda magazínu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa TIME France (@timefrance)

Angelina Jolie pózuje v čiernom svetri s hlbokým výstrihom, pričom si zakrýva rukou jeden prsník. Fotografie jaziev po dvojitej mastektómii budú zverejnené spolu s celým rozhovorom v piatok 18. decembra.

Prečo sa rozhodla pre operáciu?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac