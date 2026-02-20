Odrieknutým lietadlom do Milána mal letieť aj šéf národniarov Danko. Svoje plány na poslednú chvíľu zmenil

Lietadlom, ktoré malo odletieť dnes ráno do Milána, dejiska zimných olympijských hier 2026, mal odletieť aj podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Po tom, čo let pre výdatné sneženie zrušili, musel predseda Slovenskej národnej strany svoje plány zmeniť.
O svojom pôvodnom zámere vycestovať informoval na sociálnej sieti s tým, že sa do talianskeho Milána tešil.
Danko slovenským hokejistom v dnešnom semifinálovom zápase proti USA podľa jeho slov bude držať palce a zápas plánuje sledovať doma. „Verím, že naši to dneska dajú,“ dodal.
Ako sme vás dnes informovali, husté sneženie dnes (20. 2.) ráno zastavilo prevádzku na viedenskom letisku Schwechat. Viaceré lety boli zrušené, medzi nim aj ten do Milána.
