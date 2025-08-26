Odkryla detaily o novej sérii. Zuzana Kanócz prezradila, čo čaká divákov Ranča a aké tajomstvá vyplávajú na povrch

Už len pár dní a začne sa nová kapitola príbehu plná tajomstiev, ktoré vyjdú na povrch a zamiešajú osudmi obľúbených hrdinov. Diváci sa môžu tešiť na napínavé momenty a dej, ktorý ich pripúta na gauč. Na ranč prichádza jedna z nových postáv, ktorá prispeje k zaujímavým okamihom a zápletkám v seriáli. Podľa toho, čo priznala herečka, ktorá ju stvárňuje, zdá sa, že divákov čakajú zaujímavé momenty.
Dej druhej série Ranča okorenia noví hrdinovia a prinesú nečakané spojenectvá i konflikty. Nové posily v podobe Adama Kanáta v podaní Juraja Baču a manželov Braňa Blaha, ktorého stvárňuje Károly Tóth a Sáry Blahovej v podaní Zuzany Kanócz, zohrajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti rodinných vzťahov. Ich prítomnosť nie je zanedbateľná, keďže vnesú nový rozmer do napätia medzi Zimanovcami a Havranovcami.
Nie vždy je dobré riadiť sa rozumom
Spomínaný manželský pár má v pláne na ranči rozšíriť chov koní. Sára je síce racionálna, no časom sa v nej niečo zmení a príde zlom. „Prsty“ v tom bude mať zvláštne spojenie s rančom a jeho minulosťou, ako naznačila PR manažérka TV Joj Katarína Nosková.
„Sára je žena, ktorá nachádza svoju zabudnutú silu. Je to nežná bojovníčka, ktorá sa pokúša riadiť rozumom, no pochopí, že srdce je častokrát lepším kompasom,“ prezradila exkluzívne pre interez.sk Zuzana Kanócz.
Herečka natáča vo veľkom, a hoci diváci ešte nevideli ani jednu časť z novej série, ktorá prichádza na obrazovky 1. septembra, už teraz vie, že jej bude za seriálom smutno. „Už sme skoro na konci, ale ešte stále je dosť nakrúcacích dní. No už teraz viem, že mi tento projekt a ľudia budú chýbať. Neviem, komu mám ďakovať, ale naozaj mám veľké šťastie na príjemných ľudí pri práci,“ poznamenala Zuzana.
