Odkladajte bundy, jar klope na dvere: Konečne sa oteplí, 15-stupňové teploty sú za rohom

Ilustračná foto: (Flickr/Tambako The Jaguar)

Nina Malovcová
Štvrtok prinesie výrazné oteplenie, zajtra bude ešte teplejšie.

Po mrazivom štarte dnešného dňa sa počasie na Slovensku rýchlo mení. Štvrtok prináša stabilnejší charakter počasia a postupné oteplenie, ktoré bude v piatok ešte výraznejšie.

Ako informuje portál iMeteo, medzi tlakovou výšou zasahujúcou do Karpatskej oblasti od severovýchodu a rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku nad severovýchodným Atlantikom sa vytvorilo priaznivé prúdenie. To umožňuje prílev teplejšieho vzduchu nad naše územie a stojí za aktuálnym oteplením.

Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 11 °C

Noc bola chladná. Teploty klesli na 0 až -5 °C, v dolinách a kotlinách miestami až na -5 až -10 °C. V nižších polohách sa vytvorila hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa môže na niektorých miestach udržať aj dopoludnia. V priebehu dňa sa však oblačnosť bude rozpúšťať a prevažovať bude jasno až polojasno. Na západe sa môže prechodne objaviť viac oblakov, no zrážky sa neočakávajú.

Najvyššia denná teplota dnes dosiahne +6 až +11 °C. Na krajnom severovýchode môže byť ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota pohybuje okolo +2 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, miestami juhovýchodný až južný s rýchlosťou 3 až 8 m/s. Vďaka slnečnému počasiu a slabému vetru bude pocitová teplota počas popoludnia príjemná, najmä v nižších polohách.

Oteplenie zvyšuje lavínové riziko

Rýchle oteplenie a slnečné počasie zhoršujú situáciu v horských oblastiach. Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a na východe Nízkych Tatier trvá nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo druhého stupňa.

Ilustračná foto: Pxhere

Za posledné dni pribudlo 20 až viac ako 30 centimetrov nového snehu. „Slnečné počasie a oteplenie spôsobí zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev,“ upozornilo stredisko lavínovej prevencie. Očakávajú sa aj menšie samovoľné lavíny – najmä na strmých slnečných svahoch nad hranicou 1500 metrov.

Piatok bude ešte teplejšie a prevažne slnečno

V piatok sa naše územie bude nachádzať na zadnej strane rozsiahleho pásu vysokého tlaku tiahnuceho sa z centrálneho Ruska až nad západné Stredomorie. Zároveň k nám bude najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhozápadu prúdiť ešte teplejší vzduch. Očakáva sa jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno.

V noci a predpoludním sa môže v nižších polohách lokálne vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -4 °C, v údoliach miestami na -4 až -9 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 °C, ojedinele najmä na severovýchode okolo 7 °C. Vietor bude slabý, v južnej polovici západného Slovenska miestami juhovýchodný do 5 m/s.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jej veličenstvo prehovorilo k národu v slovenčine: Kráľovná má pre nás odkaz, pripravila aj prekvapenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac