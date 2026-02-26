Odkladajte bundy, jar klope na dvere: Konečne sa oteplí, 15-stupňové teploty sú za rohom

Po mrazivom štarte dnešného dňa sa počasie na Slovensku rýchlo mení. Štvrtok prináša stabilnejší charakter počasia a postupné oteplenie, ktoré bude v piatok ešte výraznejšie.
Ako informuje portál iMeteo, medzi tlakovou výšou zasahujúcou do Karpatskej oblasti od severovýchodu a rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku nad severovýchodným Atlantikom sa vytvorilo priaznivé prúdenie. To umožňuje prílev teplejšieho vzduchu nad naše územie a stojí za aktuálnym oteplením.
Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 11 °C
Noc bola chladná. Teploty klesli na 0 až -5 °C, v dolinách a kotlinách miestami až na -5 až -10 °C. V nižších polohách sa vytvorila hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa môže na niektorých miestach udržať aj dopoludnia. V priebehu dňa sa však oblačnosť bude rozpúšťať a prevažovať bude jasno až polojasno. Na západe sa môže prechodne objaviť viac oblakov, no zrážky sa neočakávajú.
Najvyššia denná teplota dnes dosiahne +6 až +11 °C. Na krajnom severovýchode môže byť ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota pohybuje okolo +2 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, miestami juhovýchodný až južný s rýchlosťou 3 až 8 m/s. Vďaka slnečnému počasiu a slabému vetru bude pocitová teplota počas popoludnia príjemná, najmä v nižších polohách.
Oteplenie zvyšuje lavínové riziko
Rýchle oteplenie a slnečné počasie zhoršujú situáciu v horských oblastiach. Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a na východe Nízkych Tatier trvá nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo druhého stupňa.
Za posledné dni pribudlo 20 až viac ako 30 centimetrov nového snehu. „Slnečné počasie a oteplenie spôsobí zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev,“ upozornilo stredisko lavínovej prevencie. Očakávajú sa aj menšie samovoľné lavíny – najmä na strmých slnečných svahoch nad hranicou 1500 metrov.
Piatok bude ešte teplejšie a prevažne slnečno
V piatok sa naše územie bude nachádzať na zadnej strane rozsiahleho pásu vysokého tlaku tiahnuceho sa z centrálneho Ruska až nad západné Stredomorie. Zároveň k nám bude najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhozápadu prúdiť ešte teplejší vzduch. Očakáva sa jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno.
V noci a predpoludním sa môže v nižších polohách lokálne vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -4 °C, v údoliach miestami na -4 až -9 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 °C, ojedinele najmä na severovýchode okolo 7 °C. Vietor bude slabý, v južnej polovici západného Slovenska miestami juhovýchodný do 5 m/s.
Nahlásiť chybu v článku