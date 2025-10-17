Odhalila svoje súkromie. Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, ako vyzerá jej život po konci v televízii

Foto: Instagram.com/trochu_inak_s_adelou

Jana Petrejová
Je spokojná s tým, ako je to teraz.

Málokto by pred rokmi povedal, že sa jedného dňa vytratí z televíznych obrazoviek. Mnohí si na ňu už zvykli a obľúbili si ju ako moderátorku, ktorá vie zakaždým pohovoto zareagovať. Má taktiež zmysel pre humor, ktorý rozosmeje aj toho najsmutnejšieho človeka. Dnes je však mimo kamier a užíva si chvíle s malým Maxíkom. 

Od adoptívneho synčeka si Adela Vinczeová odbehla na krst detskej knihy Búdkovo, na ktorej sa podieľala ako ilustrátorka a autorka Zuzana Smatanová. Ako priznala v rozhovore pre Topky, knihu už čítala aj s Maxíkom, takže majú už aj odborný posudok.

O nič neprišla

Moderátorka si publikáciu veľmi obľúbila. „Kniha v Zuzkinej réžii je komplexné dielo, sedia aj ilustrácie, sedí aj obsah, je to chytľavé, pretože kniha je písaná vo veršoch, je náučná a ešte aj interaktívna, lebo sa tam hľadajú drobnosti, ktoré sú skryté v obrázkoch,“ povedala Adela, pre ktorú je prioritou rodina. Podľa jej slov možno spoznať, že si celkom užíva život bez očí televíznej verejnosti.

„Človek zistí, že všetko, čo prežíva, je nejaká bublina a vždy sa presmeruje, presťahuje z jednej do druhej bez toho, aby to vedel. Ja teraz riešim úplne inú každodennosť s úplne inými starosťami,“ priznala manželka Viktora Vinczeho, ktorá po odchode z televízneho sveta vlastne ani o nič neprišla.

„Človek má pocit, že nejako všetko opadne, ale pritom tá televízia nie je časovo náročná, a zrazu rieši nejaké chaosy, nápory, rozhodovania, organizáciu života a som zrazu v niečom úplne inom. Tá televízia bola v mojom prípade občasná, nebola to moja každodenná práca, tak ako ľudia chodia každý deň do práce. Viktor prišiel o nejaký každodenný návyk, ja nie,“ dodala moderátorka, ktorá nesleduje televíziu ani bulvár a nevie, čo sa píše a kde. Dokonca vraj nevie, ako ju vníma spoločnosť.

Z čoho sa teší?

