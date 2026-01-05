Odhalila svoje ázijské dobrodružstvá. Iveta Malachovská prezradila, čo ju na cestách najviac zaskočilo

Pre moderátorku Dámskeho klubu znamená nielen oddych, ale ide tiež o zdroj nových zážitkov a životnej energie. Reč je o cestovaní a objavovaní nových miest, ktorému prepadla so svojím manželom. Jeho choroba nie je prekážkou, ale skôr pripomenutím, že si treba užívať život.
Iveta Malachovská je už dlhé roky moderátorskou stálicou v Dámskom klube, v ktorom sprevádza hostí a televíznym diváčkam ponúka mnoho zaujímavých tém. Čo sa týka práce, Dámsky klub nie je jediným, ktorému sa venuje. Ako prezradila pre Plus 7 dní, pre STVR pripravila dokument o Moyzesovom kvartete.
Čo ju zaskočilo v Ázii?
Spomínané kvarteto sprevádzala celý minulý rok na koncertoch, keďže oslavovali 50. výročie svojho vzniku. Na obrazovkách Dvojky bol dokument uvedený 1. januára. „Teraz si vydýchnem a opäť niečo vymyslím,“ naznačila svoje plány Iveta Malachovská, ktorá tiež režírovala dokument o našom opernom spevákovi Petrovi Dvorskom. Ten uzrel svetlo sveta v roku 2022.
Moderátorka a režisérka sa rozhodne nenudí, a napriek tomu, že má pracovný diár nabitý, vždy si nájde čas na rodinu a cestovanie. Minulý rok precestovali s manželom Slovensko, no pozreli sa aj do ďalekých krajín. „K šesťdesiatke som dostala zájazd Singapur, Bangkok a Kuala Lumpur, tak sme sa „cúrali“ tri týždne po týchto ázijských destináciách,” ozrejmila Iveta.
Čakalo ju tam príjemné prekvapenie. Uvedomila si, že svet sa neodohráva v Spojených štátoch a na Západe, ale aj na východe. Taktiež zistila zaujímavú vec. „Celá Ázia je o krok vpred, vôbec netušia, čo sa deje v Európe, vôbec ich ani nezaujímame,“ prezradila, čo odhalila na potulkách.
Ako ďalej pokračovala, triedenie odpadu ľudia z východu vôbec neriešia. „Netušia, čo je napríklad triedenie odpadu, ktoré si my, by som povedala, až príliš pripúšťame, ale prestávame sa zaoberať súkromím, vzťahmi, zaoberáme sa hlavne odpadom a je to škoda,” prezradila zaujímavý postreh.
