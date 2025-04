Odborník prezradil, ktoré jedlá by nemali chýbať na veľkonočnom stole. Výčitky idú bokom, no pozor na jednu vec

Veľká noc je už tradične po vianočných sviatkoch ďalším obdobím, keď si doprajeme viac než v iné bežné dni. „Zelenú“ tomu dáva aj výživový poradca, podľa ktorého by sme nemali zabúdať na určité pokrmy. Bez nich by to jednoducho nebolo ono. Niektoré sviatočné jedlá spríjemnia dni Veľkej noci, ale nesú v sebe tiež symboliku, viažu sa s tradíciami a majú duchovný i praktický význam. A niektoré z nich dokonca ponúkajú bonus v podobe bohatej výživovej hodnoty.

Ruku na srdce. Veľkonočné sviatky nie sú len o poriadnej šibačke, ale aj o stole plnom rôznych dobrôt. A zatiaľ čo niektorí nedajú dopustiť na klasiku v podobe zemiakového šalátu a údenej šunky, iní dávajú prednosť syrovej roláde a veľkonočnému mazancu. U každého je to trochu inak, no jedno zostáva spoločné. Chcú si pochutnať na pokrmoch, ktoré na stoloch bežne nemávajú.

Nebojte sa chutí, ktoré sa vám budú rozplývať na jazyku. Podľa odborníka na výživu Ing. Libora Javra by veľkonočné menu malo byť zložené predovšetkým z nasledujúcich dobrôt a pokrmov.

Doprajte si, no má to jeden háčik

Ak dbáte na zdravý a vyvážený jedálniček alebo ste v procese chudnutia, je úplne normálne, ak počas veľkonočných sviatkov trochu poľavíte a disciplína nebude taká ako inokedy. Ráta s tým aj nutričný špecialista, ktorý na tom nevidí nič zlé. Dôležitá je však jedna vec, a to fakt, že sviatočné jedlá si treba vychutnať v normálnom množstve. „Počas bežných dní majú prednosť zase zdraviu prospešné jedlá,“ uviedol výživový poradca exkluzívne pre interez.sk.

Bez výčitiek teda môžete siahnuť po pokrmoch, ktoré by podľa neho mali byť na každom veľkonočnom stole. „Nesmie chýbať vajíčko, teda symbol jari a nového života a údené mäso, ktoré je podobne symbolom hojnosti a oslavy po pôste. Často ide o údenú varenú šunku. Vítaná je aj plnka, teda zmes pečiva, vajec, údeného mäsa, byliniek, napríklad mladej žihľavy, petržlenovej vňate, pričom sa pečie ako nákyp,“ poznamenal Ing. Libor Javro.

Ako ďalej doplnil, ide o symbolické jedlá, no zdôraznil jednu vec. „Údené by sme si mali dopriať počas takýchto sviatočných dní, nie bežne každý deň. V dnešnej dobe si mýlia ľudia symbolické jedlá, akými sú údené, ale aj kolové nápoje a čokoláda, s bežnými jedlami či nápojmi, a tam je tá chyba,“ upozornil odborník a dodal, že vajíčka sú potravinou s kvalitnými makro a mikro nutrientami, preto by mali byť neoddeliteľnou súčasťou sviatkov.

Podobne je to dokonca aj v prípade údenej šunky, ktorá obsahuje kvalitné makro nutrienty. Samozrejme platí, že si ju treba dopriať v malom množstve a nie každý deň. Treba tiež sledovať etiketu, ktorá prezradí, čo za výrobok ste si dali na veľkonočný stôl. „Čím kvalitnejší údený výrobok, tým bezpečnejšia potravina,“ zdôraznil výživový poradca na záver.