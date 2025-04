Kristína nie je jediná súťažiaca, ktorá zvažovala odstúpenie z Ruže pre nevestu. Uvidíme v televízii odchod ďalšej ružičky?

V súčasnosti sa o srdce ženícha bije už len deväť súťažiacich. Posledná odvysielaná epizóda totiž priniesla veľkú čistku a zo súťaže vypadlo až päť súťažiacich, pričom jedna z nich sama dobrovoľne odstúpila. Nik to však nečakal a už vôbec nie Rebeka, ktorá po poslednom ceremoniáli ostala bez dvoch blízkych priateliek.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Zatiaľ čo ružičky prišli do vily bojovať o srdce ženícha, trávia s ním oveľa menej času než so svojimi súperkami. Dievčatá sú totiž väčšinu času vo vile a navyše sa medzi sebou delia aj o izby. Vytvorili sa medzi nimi priateľstvá. Samozrejme, tak ako to pri veľkých kolektívoch býva, rozdelili sa aj na skupinky a sú medzi nimi tiež také dievčatá, ktoré si navzájom veľmi nesadli.

Delia sa na skupinky

Rozdeľovanie dievčat na skupinky, alebo ak chcete na „gangy“, videli diváci Ruže pre nevestu už v predošlých sériách Ruže pre nevestu. Spoznali napríklad „nafúkaný gang“ alebo „kostolný gang“ a často mohli diváci sledovať aj to, ako veľmi dievčatá ovplyvnilo, keď ich kamarátky vypadli. Napríklad v predošlej sérii zostala Júlia po vypadnutí Lucy vo vile úplne sama a po tom, čo ju Lara utešovala, sa do nej zvyšné dievčatá pustili.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

To je však už minulosť a väčšina pohľadov sa počas poslednej odvysielanej epizódy sústredila na Rebeku. Tá totiž prišla o obe svoje najbližšie kamarátky, keďže najprv odstúpila Kristína a potom vypadla Sára. Krásnej brunetke tak ostali len oči pre plač. Nie je to však ona, kto zvažoval, že ako ďalšia ružička odstúpi.

Zvažovala, že odstúpi