Odborníčka na upratovanie označila 9 kritických vecí, ktoré má doma každý: Vyhoďte ich a bude poriadok

Foto: Screen TikTok (@thedeclutterdarlinguk)/Unsplash

Klaudia Oselská
Máte doma krabicu so všetkými možnými káblami?

Všetci by sme doma určite našli množstvo zbytočností, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme, ale stále ich z nejakého dôvodu odkladáme a odmietame vyhodiť. Odborníčka zostavila presný zoznam vecí, ktoré len zaberajú miesto a nijako nám neslúžia.

Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou The Declutter Darling, ktorá sa venuje upratovaniu domácností vo Veľkej Británii už viac ako 10 rokov, vo svojom videu na sociálnej sieti TikTok uviedla, že ak máte doma tieto veci, mali by ste rozhodne upratať.

Je čas na veľké upratovanie

Podľa expertky je prvou vecou krabica so všetkými možnými káblami, ktoré pravdepodobne ani nepoužívate. Ďalej sú to dózy na jedlo bez viečok, oblečenie, o ktorom si myslíte, alebo skôr dúfate, že vám jedného dňa bude opäť dobré, avšak pravdepodobne už nikdy nebude. Či sviečky, ktoré slúžia len ako dekorácia – podľa odborníčky by ste ich mali vyhodiť, pretože váš dom nie je „showroom“ pre sviečky.

Tiež spomenula obaly na telefóny, ktoré už ani nevlastníte, hrnčeky, ktoré nepoužívate, veľké množstvo nákupných tašiekkozmetiku po záruke a návody na použitie k spotrebičom, ktoré už ani nemáte.

Okrem vecí, ktoré zahlcujú vašu domácnosť, odborníčka na upratovanie zároveň prezradila, ktoré veci by si už nikdy viac nekúpili a čo by ste si rozhodne nemali nechávať.

