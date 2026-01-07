Odborník odhalil jednu vec, ktorú by ste mali uviesť vo vašom životopise, aby ste zaručene uspeli: Dokáže to každý

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Prezradil aj najväčšiu chybu, ktorú robia skoro všetci.

Premýšľate nad zmenou práce, ale máte obavy, ako uspieť vo výberovom konaní, keď sa v súčasnosti na každú pozíciu hlási niekoľko desiatok uchádzačov? Nemusíte mať strach, odborníci totiž poznajú odpoveď. Dokonca prezradili presný návod, ako na to.  

Podľa odborníkov existuje jeden trik, ktorý dokáže zvýšiť šancu uspieť. Stačí, keď vo vašom životopise zmeníte jednu vec, uvádza portál Metro.

Vymeňte výstupy za výsledky

Takmer každý uchádzač o prácu vo svojom životopise uvádza predchádzajúce pracovné skúsenosti aj s bodmi, čo bolo jeho náplňou práce. To je však podľa expertov veľká chyba. Expert na vzťahy so zamestnancami v HR konzultačnej spoločnosti Hamilton Nash uviedol, že mnoho ľudí uvádza k svojim pracovným skúsenostiam množstvo nudných detailov so všetkými únavnými úlohami, ktoré museli vykonávať, ale nikdy neuvedú, akým prínosom pre spoločnosť boli.

Podľa experta by ste preto mali vymeniť výstupy za výsledky. Ideálne spomenúť konkrétne príklady, čísla a štatistiky. Personalisti si totiž životopisy prezerajú rýchlo, výsledky im tak pomôžu okamžite odpovedať na otázku, akú hodnotu vytvárate. Zároveň sa tak odlíšite od iných kandidátov a dokážete, že poznáte svoju hodnotu a schopnosti. Táto zmena podľa expertov zmení životopis z opisného na presvedčivý, bez toho, aby bol dlhší.

Ilustračné foto: Freepik

Expert odhalil najväčšiu chybu

Odborník zároveň prezradil najväčšiu chybu, akú môžete v uchádzaní sa o prácu urobiť – zaslanie toho istého životopisu na každý inzerát, ktorý vás zaujme. Expert navyše uviedol, že nie je nič horšie ako všeobecný životopis, ktorý netrafí cieľ. Životopis by mal totiž kričať, že ste stvorení jeden pre druhého. To znamená, že musíte prispôsobiť životopis zamestnávateľovi a pozícii, o ktorú sa uchádzate.

Na záver dodal, že jasný a na mieru šitý životopis, ktorý zdôrazňuje skutočné úspechy, vynikne oveľa viac ako životopis plný vágnych opisov.

