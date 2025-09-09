Podľa odborníčky na upratovanie by ste mali tieto predmety okamžite vyhodiť: Pravdepodobne ich má doma každý

Máte vo vašej domácnosti pocit preplnenosti?

Neustále upratujete, ale vaša domácnosť aj tak nevyzerá upratane? Pravdepodobne sú na vine drobnosti, ktorých sa neviete vzdať. Odborníčka na upratovanie odhalila zoznam nevinných predmetov, ktoré robia z vášho domu skládku zbytočností. 

Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou The Declutter Darling, ktorá sa venuje upratovaniu domácností vo Veľkej Británii už viac ako 10 rokov, tvrdí, že najväčší neporiadok sa ukrýva v detailoch, píše Mail Online.

Tieto veci okamžite vyhoďte

Asi každý máme doma jednu zásuvku, kde sa miešajú balíčky s omáčkami z donášky jedla, plastové spony na balenie otvorených trvanlivých potravín, či náhodné manuály k spotrebičom. „Verte mi, nepotrebujete ich,“ hovorí odborníčka vo videu.

Odborníčka upozornila, že práve tieto „neviditeľné“ miesta sú zdrojom najväčšieho neporiadku. Možno ich nevidíte stále, ale vaše podvedomie vie, že sú tam a hlavne plné chaosu.

Zároveň dodala, že rovnaký neporiadok spôsobujú aj spotrebiče, ktoré takmer nikdy nepoužívate. Nielenže zaberajú priestor, ale hlavne slúžia len ako zberače prachu. Preto je na čase sa ich definitívne zbaviť.

Ďalším veľmi častým problémom sú plastové tašky, ktoré si ľudia zvyknú odkladať na „horšie časy“. Rachel navrhuje nechávať si len pár tašiek na nákup priamo v aute a ostatné recyklovať.

Odborníčka však dodala, že ak tieto predmety skutočne často používate, tak potom ich za zbytočnosť nepokladá a môžete si ich nechať.

