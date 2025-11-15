Podľa odborníčky na upratovanie by ste si tieto veci rozhodne nemali nechávať: Pravdepodobne máte doma väčšinu z nich

Kedy naposledy ste kontrolovali dátum spotreby vašej kozmetiky?

Stojíte niekedy uprostred svojho bytu alebo domu s pocitom, že máte až priveľa vecí? Podľa odborníčky na upratovanie za to môžu predmety, ktoré síce vôbec nepoužívame, ale máme pocit, že raz príde ich deň. V skutočnosti tak len zaberajú miesto a berú nám energiu. Tieto veci by ste preto mali bez milosti vyradiť.

Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou The Declutter Darling, ktorá sa venuje upratovaniu domácností vo Veľkej Británii už viac ako 10 rokov, prezradila, ktoré predmety by ste nikdy nemali odkladať.

Tieto veci okamžite vyhoďte

Podľa odborníčky má veľa ľudí doma veci po záruke, nejde však len o jedlo, ale aj o kozmetiku a lieky, na čo mnohí zabúdajú. Vo väčšine domácností sa tiež nájdu pokazené predmety, ktoré čakajú na to, že ich raz opravíte, ale podľa odborníčky sa tak pravdepodobne nikdy nestane a mali by ste ich tiež vyhodiť.

Ďalej sú to veci, ktoré máte viackrát, ako napríklad desať šálok na kávu, či dve čierne bundy, tri biele tričká. Podľa odborníčky by ste si mali nechať len to, čo skutočne potrebujete a ostatné darovať alebo vyhodiť.

Množstvo zbytočností však nájdete aj vo vašom šatníku. Oblečenie, ktoré vám už nie je dobré, je nepohodlné, vyšlo z módy, vôbec ho nenosíte, alebo len čaká na špeciálnu príležitosť, ktorá nikdy nepríde. „Verte mi, ten deň, kedy si to oblečiete, nikdy nepríde. Takéto oblečenie predajte, darujte, alebo jednoducho vyhoďte,“ uviedla odborníčka na záver.

