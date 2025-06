Odborná verejnosť upozorňuje na otázniky okolo busty: Šimkovičovej ministerstvo mohlo pri jej prevoze porušiť viaceré zákony

Zbierkový predmet Slovenského národného múzea ‒ Spišského múzea v Levoči, busta Cecílie Gonzagy, je v priestoroch Ministerstva vnútra SR s veľkou pravdepodobnosťou držaná bez právneho základu a presun iniciovaný Ministerstvom kultúry SR (MK SR), podľa všetkého, nemá oporu v zákone. Informovali o tom na tlačovej konferencii zástupcovia platforiem Otvorená Kultúra! (OK!) a Slobodného múzejníctva (PSM).

Odborná a občianska verejnosť zároveň nielenže kritizujú spôsob, akým generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala v sprievode kukláčov premiestnil Donatellovu bustu, ale aj žiadajú, aby bola busta bezodkladne vrátená do Levoče a aby boli zabezpečené adekvátne výstavné priestory pre sprístupnenie diela.

Na tlačovej konferencii vystúpili napríklad historička umenia, samostatná vedecká pracovníčka a autorka objavu Marta Herucová, bývalá riaditeľka Spišského múzea v Levoči Mária Novotná, reštaurátor a pedagóg Jakub Huba aj kultúrna kritička a antropologička Ivana Rumanová.

Nedôvera a podozrenie na porušenie zákona

„Reakciu MK SR vnímame ako prejav hlbokého dešpektu voči verejnosti, regiónom, inštitúciám i voči vedeckej práci. Úprimne by sme chceli veriť, že úmysly ministerstva s dielom smerujú k jeho ochrane. Okolnosti jeho prevozu však vzbudzujú oprávnené otázky a nedôveru a máme dôvodné podozrenie, že pri ňom boli porušené viaceré zákony,“ odkazujú odborníci.

Zdôraznili, že zákon o múzeách a galériách ustanovuje iba tri prípady, kedy môžu zbierkové predmety opustiť tieto inštitúcie:

v prípade výpožičky predmetov inej inštitúcii na prezentačné alebo výskumné účely;

vývoz diela do zahraničia za zákonom stanovených podmienok, na účely prezentácie, výskumu, reštaurovania, alebo konzervovania;

vyhlásenie mimoriadneho stavu alebo krízového stavu, napríklad v prípade prírodnej katastrofy, vojnového stavu, požiaru, epidémie a podobne.

Ministerstvo kultúry pritom zabezpečuje ochranu len v poslednom z uvedených prípadov. Odborníci upozorňujú na to, že okrem týchto dôvodov môže dielo opustiť priestory múzea alebo galérie len výnimočne, a to napríklad vtedy, ak ho inštitúcia presúva na odborné ošetrenie.

„Žiadny z týchto prípadov však podľa všetkého nenastal a zákonné podmienky na prevoz diela zo SNM ‒ Spišského múzea neboli naplnené. Ministerskí úradníci nemali žiadne právo s dielom manipulovať. Pripomíname, že v zmysle ústavy môžu štátne orgány konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon,“ dodávajú.

Otázniky a problémy

Tibor Bernaťák, štátny tajomník MK SR na mimoriadnom zasadnutí Výboru pre kultúru a médiá NR SR uviedol, že pri preberaní diela v Levoči nebola podpísaná zmluva so SNM ‒ Spišským múzeom, iba preberací protokol.

OK! a platforma Slobodného múzejníctva upozorňujú, že protokol nemá právnu relevanciu a jeho existencia sama osebe nezakladá zákonnosť uplatnených postupov. Osvedčuje len skutočnosti, ktoré sa vždy musia realizovať na základe zákona.

Úschovu, na ktorú sa Bernaťák odvolal, je podľa nich možné realizovať iba v inom múzeu alebo galérii a nie v priestoroch ministerstva vnútra. Musí sa tak zároveň diať na základe zmluvy o úschove. Rezort kultúry dodnes žiadnu zmluvu neuverejnil.

„Dielo je teda v priestoroch Centra bezpečnostno-technických činností MV SR v Topoľčiankach uložené bez jasne definovaného právneho základu. Rovnako nie je jasný aktuálny poistný vzťah k dielu. Nevieme ani, kto aktuálne vykonáva odbornú starostlivosť a odborný dozor nad dielom, ako to prikazuje zákon. Zverejnená doteraz nebola ani zmluva s prepravnou spoločnosťou IGS-HS Art Service, takže vyvstáva otázka, kto transport diela platil a s akým zámerom,“ hovoria OK! a PSM.

Odkaz verejnosti

Pred rokom 1945 vlastnila bustu a aj viaceré ďalšie predmety, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Spišského múzea, rodina profesora Moritza Csákyho. Ten sa na tlačovke nemohol zúčastniť, poslal však toto vyjadrenie:

„Som veľmi vďačný, že artefakty, ktoré pôvodne vlastnila moja rodina v Spišskom Hrhove, sú teraz v Spišskom múzeu v Levoči a je o ne dobre postarané. Nepochybne sú súčasťou bohatého kultúrneho dedičstva tejto krajiny. Moja rodina si preto neuplatňuje žiadne nároky na reštitúciu týchto artefaktov, ktoré boli vyvlastnené po roku 1945. Varujem však pred tým, aby sa jednotlivé artefakty stali hračkou mocensko-politických alebo obchodných špekulácií. Nie sú majetkom štátnej inštitúcie, ministerstva či jednotlivca a nie je možné s nimi svojvoľne nakladať. Takéto konanie by bolo rozhodne v rozpore s povinnosťami právneho štátu i kompetenciami jednotlivca. To sa týka aj busty Cecílie Gonzagy od Donatella, ktorá bola do roku 1945 vystavená na lodžii kaštieľa v Spišskom Hrhove a v súčasnosti je v správe Spišského múzea v Levoči. Vďaka bývalej riaditeľke múzea Dr. Márii Novotnej a umeleckohistorickému výskumu Dr. Marty Herucovej sa stala busta známou aj v medzinárodnom kontexte. Dúfam preto, že busta sa nestane obeťou druhého vyvlastnenia a opäť nájde dôstojné a čestné miesto v Spišskom múzeu v Levoči, kam patrí.”