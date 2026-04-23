Od Trumpa náhle odchádza dôležitý človek: Hovorí sa o konflikte s generálom, už má aj nasledovníka

Nina Malovcová
TASR
Pentagon oznámil náhly odchod bez detailov.

Americký minister námorníctva John Phelan „s okamžitou platnosťou“ opúšťa svoju funkciu, oznámil v stredu Pentagón bez poskytnutia ďalších podrobností. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.

„Minister námorníctva John C. Phelan s okamžitou platnosťou opúšťa vládu. V mene ministra vojny a námestníka ministra vojny vyjadrujeme ministrovi Phelanovi vďaku za jeho služby pre rezort a námorníctvo Spojených štátov,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell na platforme X.

Konflikty a dôvody prepustenia

„Úlohu dočasného ministra námorníctva prevezme námestník Hung Cao,“ dodal Parnell v príspevku. Televízia NBC News s odvolaním sa na viacerých predstaviteľov a osoby oboznámené s touto vecou následne informovala, že Phelana prepustil minister obrany (resp. vojny) Pete Hegseth. K tomuto kroku pristúpil v dôsledku konfliktu, ktorý mali medzi sebou spolu s Hegsethovým námestníkom Stephenom Feinbergom.

Pentagón

Hoci mali muži niekoľko sporov, hlavným dôvodom prepustenia bol podľa viacerých zdrojov televízie prístup, aký Phelan zaujal v otázke stavby lodí. Rozhodnutie ukončiť jeho pôsobenie vo funkcii šéfa amerického námorníctva prekvapilo členov Kongresu aj predstaviteľov Pentagónu, dodali zdroje NBC News.

Odchod krátko po verejnom vystúpení

Tento náhly odchod prichádza len deň po tom, čo Phelan vystúpil pred veľkým davom námorníkov a odborníkov na výročnej konferencii námorníctva vo Washingtone a s novinármi hovoril o svojom programe, uvádza AP.

Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov

