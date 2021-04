Očkovanie Sputnikom V na Slovensku sa opäť odkladá. Brazílčania v ňom našli adenovírus, ktorý sa množí

Zo závodu Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch v stredu ráno odviezli 600 ampuliek vakcíny Sputnik V. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v utorok (27. 4.) informovalo, že si ich ruská strana odvezie na vlastnú kontrolu.

Kontrola vakcín má trvať jeden mesiac. “Definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne až po ukončení tejto kontroly,” uviedol rezort zdravotníctva. Vakcínu Sputnik V testovali aj v Šarišských Michaľanoch na morčatách a myšiach. Skúškou bezpečnosti, ktorá dopadla úspešne, sa zisťovali potenciálne nežiaduce prímesi z výroby.

Slovensko nakúpilo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu. Vakcíny Sputnik V sú podľa ministerstva zdravotníctva naďalej v skladoch v Šarišských Michaľanoch. V Maďarsku analyzujú 46 ampuliek tejto vakcíny.

Brazília v dávkach objavila adenovírus

Brazílsky regulačný úrad Anvisa v pondelok zamietol žiadosť niekoľkých federálnych štátov o umožnenie dovozu ruskej vakcíny proti novému koronavírusu Sputnik V. Zdôvodnil to tým, že nemá dostatok technických údajov potrebných na overenie bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny.

“Nikdy nedovolíme, aby boli milióny Brazílčanov vystavené výrobkom bez náležitého overenia kvality, bezpečnosti a účinnosti,” citujú agentúry AFP a TASS z vyhlásenia riaditeľa úradu Antonia Barru Torresa. “Chcem zdôrazniť, že toto rozhodnutie odráža súčasnú situáciu a bolo prijaté na základe toho, čo sa nám doteraz podarilo analyzovať,” uviedol ďalej Torres.

Podľa odborníka na lieky a biologické výrobky Gustava Mendesa Limu Santosa “jedným z kritických momentov, na ktoré sme upriamili pozornosť, je to, že vakcína obsahuje adenovírus, ktorý je schopný sa množiť. Takže vírus, ktorý by sa mal používať iba ako prostriedok na prenos genetického materiálu do ľudských buniek, aby vyvolal odpoveď imunitného systému, sa reprodukuje”.

Minulý týždeň delegácia brazílskeho regulačného orgánu navštívila Rusko, aby si prezrela dve zariadenia, kde sa vyrába Sputnik V. Cieľom tejto návštevy brazílskych odborníkov bolo získať viac informácií o cykloch výroby ruskej vakcíny. Gamalejov inštitút, ktorý vakcínu vyvinul, v stanovisku zverejnenom na svojom konte na Twitteri uviedol, že najnovšie rozhodnutie brazílskeho regulačného úradu “má bohužiaľ politický charakter a nemá nič spoločné s prístupom k informáciám o vakcíne alebo s vedou”.