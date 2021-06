Hlupáci by boli radi, keby Sputnik expiroval, píše v statuse Matovič. Vďaka antikampani nebude kolektívna imunita

Slovensko predá alebo daruje 160 000 dávok vakcíny Sputnik V. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Do utorka (22. 6.) využilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou na Slovensku 14 214 ľudí.

Zaočkovať sa ňou doposiaľ dalo 8004 osôb. O návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálných dohôd s tretími krajinami rozhodla v stredu na svojom zasadnutí vláda SR.

Záujem prejavila aj Argentína

“Vzhľadom na stále pretrvávajúcu vážnosť epidemiologickej situácie a potrebu vzájomnej kooperácie medzi krajinami s cieľom spomalenia šírenia ochorenia COVID-19 navrhujeme darovať určitý počet vakcín Sputnik V krajinám západného Balkánu v rámci materiálnej pomoci. Zároveň navrhujeme ponúknuť v nadväznosti na záujem tretích krajín ďalšie vakcíny na predaj, a tak prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa – zníženia dôsledkov pandémie,” uvádza sa v schválenom materiáli.

Záujem o kúpu vakcíny Sputnik V prejavila Argentína. Záujem o darovanie vakcíny má Bosna a Hercegovina, ďalej Severné Macedónsko či Albánsko. Záujem o kúpu alebo darovanie vakcín v podobe medzištátnej zmluvy prejavila aj Čierna Hora.

Igor Matovič opäť spomína hlupákov, bližšie ich však nešpecifikuje

V najnovšom statuse sa bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič opäť vyjadruje k situácii so Sputnikom. “Sputnik bola jediná vakcína, ktorou sa prípadne chceli zaočkovať mnohí ľudia, ktorí príliš neverili na Covid a boli proti očkovaniu. My, miesto toho, aby sme týmto ľuďom to umožnili, sme začali viesť podlú vojnu voči Sputniku,” píše Matovič v statuse.

Ako informuje ďalej, on vybavil kontakt na Argentínu, naše vakcíny Sputnik však poputujú zrejme na Balkán. “Ich” obviňuje zo 4-mesačnej antikampane, stále však presne nevieme, kto sú “oni”, či ide o koaličných partnerov, novinárov alebo nejaké iné skupiny ľudí. Podľa Matoviča vďaka antikampani a odstrašeniu všetkých tých, ktorí chceli Sputnik, nedosiahneme kolektívnu imunitu.

Slovensko daruje iným krajinám aj registrované vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Iniciatívny materiál z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v stredu schválila vláda. Lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa zaviazali do konca tohto roka zdieľať aspoň 100 miliónov dávok vakcín pre tretie krajiny v rámci iniciatívy COVAX ako tzv. tím Europe.