Ani zrušenie vekovej hranice zázrak neurobilo. O neregistrovaný Sputnik majú záujem len stovky ľudí

Záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Sputnik V má spolu 571 ľudí vo veku od 60 rokov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Celkovo ku štvrtku čaká na túto vakcínu 3626 ľudí.

Vo vekovej skupine od 60. roku po 64. rok života je 192 záujemcov. Vo vekovej kategórii od 65 do 69 rokov ide o 239 záujemcov. Ľudí vo veku 70 až 74 rokov evidujú 111 a vo veku 75 až 79 rokov 29 je záujemcov o túto vakcínu. Celkovo najviac čakajúcich, a to 887, evidujú v Žilinskom kraji. Najsilnejšia kategória ľudí, ktorí majú o túto vakcínu záujem, a to 493, je vo veku od 40 do 44 rokov.

Záujem o Sputnik je nízky

Ešte pred pár dňami pritom bývalý premiér a aktuálny minister financií Igor Matovič v statuse tvrdil, že vo vekovej skupine nad 60 rokov je o Sputnik veľký záujem. Zdá sa však, že záujem je naozaj nízky a to naprieč všetkým vekovým kategóriám. Nepomohol tomu ani fakt, že takmer všetky krajiny ho neakceptujú, neočkoval by sa ním ani Igor Matovič a už vôbec nie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ten by túto vakcínu neodporučil ani svojej rodine či známym.

Minister financií Igor Matovič po spustení prihlasovania sa uviedol, že čísla týkajúce sa záujmu o vakcínu Sputnik V vôbec nesleduje. „Keď tvrdíte, že je to aktuálne 3 000, v poriadku, fajn, je to 3 000. Myslím si, že po tej obrovskej 3-mesačnej antikampani voči tejto vakcíne, je to veľký úspech. Uvidíme ale až nakoniec, koľko to bude celkovo. Je potrebné povedať, že na Slovensku je záujem o Sputnik najmä u seniorov, tí však majú voči tejto vakcíne rôzne obmedzenia. V tomto smere sme jedna z mála krajín. Až v 60-tich krajinách sveta vekové obmedzenie na Sputnik nie je. Platí to aj o susednom Maďarsku,” povedal Matovič.

Výrobca vakcíny Sputnik V Gameleya vo štvrtok 3. júna zaslal Ministerstvu zdravotníctva SR oficiálny „návod na lekárske použitie lieku”, ktorý bol aktualizovaný ešte 18. januára. „Po jeho doručení neexistuje žiadna legitímna prekážka, aby sa vakcínou Sputnik V mohli očkovať aj ľudia nad 60 rokov, presne tak, ako vo všetkých 60 krajinách, kde sa Sputnikom očkuje,” napísal Matovič.