Máme čísla na to, aby sme sa presunuli nie do červenej, ale do ružovej fázy. Takéto opatrenia by platili

Ako upozorňujú aj analytici z Dáta bez pátosu, súčasné dobré čísla ukazujú, že by sme mohli byť od pondelka v ružovej farbe, a teda v I. stupni varovania podľa COVID automatu. Ten schválila vláda, no už teraz sa podľa neho neriadime. To by sme už totiž boli v červenej fáze a tiež máme prijaté opatrenia nad jeho rámec.

Koaličná strana Za ľudí očakáva, že tento týždeň dôjde k zmene COVID automatu a aktualizácii vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Šéfka strany Veronika Remišová hovorí, že nereflektujú na aktuálnu situáciu a chce, aby sa zohľadňovali aj riziká prenosu vírusu. Argumentuje obmedzovaním športovania ľuďom v skupinách v exteriéri.

Aktualizácia automatu by mala podľa nej obsahovať aj nové pravidlá testovania, aby sa nevynakladali desiatky tisíc eur na jedného pozitívne testovaného. Tvrdí, že plošné testovanie zmysel nemá. Uvedomuje si riziká postupného otvárania, verí ale, že sa všetci naučili, že v prípade potvrdenia ohniska treba okamžite robiť lokálne opatrenia. “Máme na skladoch dostatok testov, aby sme ich využívali masívne tam, kde bude treba,” povedala Remišová.

COVID automat by sa mal teda meniť a aktualizovať. Zatiaľ je však v platnosti a analytici upozorňujú, že máme všetky predpoklady na to, aby sme boli v ružovej fáze.

Hospitalizácie klesli na dolnú hranicu intervalu, čo je výborná správa

Počet nových prípadov je tesne nad hranicou hraničnej hodnoty, ale z AG testov vychádza určite niekoľko sto falošne pozitívnych. Tento bod je tým pádom podľa automatu nesplnený

Reprodukčné číslo je určite menej ako 1,05 a dokonca pod 1,00, čo je rovnako výborná správa

Slovensko by malo podľa schváleného COVID automatu prejsť od 3. mája do ružovej farby. To teda v prípade, že za 7 dní nám nepribudlo v priemere viac ako 800 – 1 200 prípadov, počet hospitalizovaných klesol pod 1 500 a reprodukčné číslo je menšie ako 1,05. Platili by nasledovné opatrenia:

Opatrenia v ružovej fáze

rúška by boli stále v interiéri povinné, v exteriéri podľa platnej vyhlášky hygienika

pohyb by už nebol obmedzený, ani mimo okres a rovnako bez potreby testu

otvorené by mali byť ročníky všetkých škôl, vysoké školy by boli stále dištančne – školy ale rieši tzv. školský automat samostatne

hromadné podujatia by boli zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby

oslavy, večierky a svadby by boli zakázané

fitness vonku bez obmedzenia 6+1

obrady by boli s obmedzenou účasťou

fitnes centrá by boli rovnako ako teraz, a to do 6 osôb a jedna osoba na 15 m2 + test

stále by bol zakázaný wellness a aquaparky

pri reštauráciách by boli povolené stále len terasy s pravidlami podľa vyhlášky ÚVZ

múzeá a galérie by boli otvorené

homeoffice by bol odporúčaný

ubytovacie zariadenia by boli otvorené, stále bez reštaurácií a spoločných priestorov

platnosť testu by bola 21 dní – záleží aj od regionálneho delenia

V podstate by platili podobné, ak nie rovnaké opatrenia, aké máme v platnosti už teraz, len sme stále v bordovej fáze. Medzi hlavné uvoľnenia ružovej fázy teda patria otvorené školy, uvoľnené opatrenia pri športe vonku, dlhšia platnosť testu. Analytici však stále upozorňujú na rozdiely medzi okresmi. Okolo 10 ich bude stále v bordovej fáze, najväčší počet by bolo červených a pribudli by nejaké ružové. O aktuálnej epidemiologickej situácii budeme informovať po tlačovej besede.