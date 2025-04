Ochranári bijú na poplach: Strategický zdroj pitnej vody je v ohrození, Taraba vraj stráca kontrolu nad svojím rezortom

Strategický zdroj pitnej vody pre východné Slovensko čelí vážnej hrozbe. Nový návrh zonácie počíta so znížením ochrany v povodí Stariny. Ochranári preto vyzývajú na odmietnutie návrhu.

Upozorňuje na to organizácia Aevis, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane prírody. Návrh, ktorý predložila Správa Národného parku Poloniny, podľa nich počíta s vyradením viac ako 1700 hektárov v povodí vodárenskej nádrže Starina z Národného parku Poloniny a následne preradením do nižšieho stupňa ochrany.

Aevis vníma návrh ako nedostatočný, keďže neprináša efektívnu ochranu ani výhody pre miestnych obyvateľov. Rovnako by zmeny nijako neposilnili ani cestovný ruch a rozvoj regiónu.

Zníženie ochrany umožní zásah do prírody

Podľa Aevis sa návrh týka oblasti hlavných prítokov, ktorá je neobývaná a aktuálne sa v nej neplánuje ani žiadna výstavba, a to práve kvôli ochrane pitnej vody. Zníženie stupňa ochrany by podľa ochranárov umožnilo vykonávanie ľudskej aktivity, oslabenie právomocí ochrany prírody a možností kontroly dodržiavania zákonov.

Ak by návrh prešiel, vytvorili by sa podmienky pre budovanie stavieb, aktívnu poľnohospodársku činnosť či zvýšený pohyb áut. Podľa organizácie sú takéto aktivity pre Starinu nebezpečné a štát by tiež v tejto oblasti stratil predkupné právo na pozemky a kontrolu nad jej ďalším využívaním.

„Ministerstvo označuje Starinu za kritickú infraštruktúru. Minister Taraba hovorí o zraniteľnosti východného Slovenska, pokiaľ ide o dodávky pitnej vody. Sám verejne upozorňoval, že ak by bola Starina akýmkoľvek spôsobom ohrozená, východ by mohol zostať bez vody. Je preto nepochopiteľné, že práve v rámci jeho rezortu vznikol návrh, ktorý jej ochranu výrazne oslabuje,“ uviedol Rastislav Mičaník, riaditeľ organizácie Aevis.

Obmedzenia by postihli miestne správy aj rozpočet

Za nelogické však považujú aj ďalšie zmeny. Zatiaľ čo by neobývané časti národného parku prišli o ochranu, naopak, obývané časti by boli pod väčšou ochranou. Dôvodom je, že návrh zahŕňa aj to, že by sa mal národný park rozšíriť na úkor katastrálnych území obcí ako Ulič, Topoľa, Zboj či Ruský Potok. To by obmedzilo nielen obyvateľov, ale aj miestne samosprávy.

Organizácia pripomína, že návrh je v rozpore s deklarovanými cieľmi reformy národných parkov a s medzinárodnými záväzkami Slovenska v oblasti ochrany prírody.

Ohrozené je podľa nich tiež financovanie z Plánu obnovy a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce určených na ochranu prírody a transformáciu regiónu.

„Zonácia mala byť nástrojom ochrany prírody a rozvoja regiónu. Namiesto toho sa stáva nástrojom na oslabovanie ochrany, posilňovanie lesohospodárskych záujmov a ohrozenie strategického zdroja pitnej vody. Takýto návrh je absolútne neprijateľný,“ upozorňuje Aevis.

Organizácia vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby predložený návrh odmietol a vrátil na výrazné prepracovanie.

Otázky sme adresovali ministerstvu životného prostredia. Po ich vyjadrení budeme článok aktualizovať.