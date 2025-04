Domácnosti sa môžu vyhnúť „štátnej lustrácii“: Ak chcete aj tak poberať príspevok na energie, stačí poslať list ministerstvu

Ministerstvo hospodárstva SR intenzívne pracuje na adresnej energopomoci. Bližšie k nej je aj vďaka v parlamente schválenému zákonu o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci.

Zákon dal do rúk ministerstvu veľkú zbraň v podobe zbierania a analyzovania informácií o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ktoré tvoria príjmovú stránku domácností a ďalších informácií, najmä o veľkosti a charaktere spotreby energií a vody, ktoré tvoria výdavkovú stránku domácností.

Odmietnutie neskracuje nárok na pomoc

Opozičným poslancom z Progresívneho Slovenska sa v Národnej rade SR podarilo do zákona na poslednú chvíľu prepašovať ustanovenie, na základe ktorého bude mať ktorýkoľvek občan možnosť vyradiť sa zo zberu a analýzy dát o ich príjme a majetku pre potreby adresnosti energetickej pomoci. Domácnosti tak môžu urobiť do konca apríla.

Podľa opozičných poslancov z Progresívneho Slovenska, aj keď domácnosť požiada o vyradenie zo zberu a analýzy dát, neznamená to, že sa tým vzdáva nároku na energopomoc. Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerky hospodárstva Mária Pavlusík, nesúhlas so spracovaním údajov je možné podať formou vlastnoručne podpísaného oznámenia listinnou formou, ktorú pošle fyzická osoba na adresu Ministerstvo hospodárstva SR, Oddelenie výkonu mimoriadnych opatrení, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212.

„Pre elektronické podanie môžu občania využiť Všeobecné podanie na portáli slovensko.sk,“ dodala Pavlusík. Čo sa týka adresnej pomoci s vysokými cenami energií pre domácnosti, ministerstvo zdôrazňuje, že nejde zbierať žiadne nové dáta o obyvateľoch. Automatizovaný systém energopomoci iba prepojí už existujúce dáta a informácie v existujúcich registroch štátu tak, aby ich IT systém vyhodnotil podľa nastavených podmienok v rozsahu potrebnom na priznanie energopomoci.

Bez administratívy a s dôrazom na ochranu údajov

„Zohľadňovať bude najmä počet členov domácnosti s trvalým pobytom, ich spoločný príjem a druh energií, ktoré využívajú, keďže energopomoc bude naviazaná na ľudí žijúcich v jednej spoločnej domácnosti,“ dodala Pavlusík.Pripravená pomoc tak bude podľa ministerstva prebiehať v čo najväčšej miere automatizovane, bez administratívnej záťaže pre domácnosti a obyvateľov, ktorí by museli v inom prípade osobne navštevovať úrady a predkladať písomné doklady.

„Odbremenené budú i samotné úrady,“ podotkla Pavlusík. Pre zabezpečenie bezpečnosti dát na zamedzenie zneužitia systému adresnej energopomoci bude taktiež do projektového tímu prizvaný aj predstaviteľ z Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ministerstvo tak chce maximálne zabezpečiť ochranu osobných údajov obyvateľov.

Prvýkrát pracujú na koncepte adresnosti

„Rovnako platia aj v tomto prípade všetky osobitné predpisy na ochranu osobných údajov, nariadenie GDPR, zákona o zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a všetky pravidlá, ktoré sú nastavené pri získavaní osobných údajov,“ zdôraznila Pavlusík. Ministerstvo podľa nej dodrží taktiež všetky ústavou stanovené predpisy pri spracovaní osobných údajov.Adresná energopomoc nakoniec ani nemusí byť realitou.

Premiér Robert Fico povedal, že vláda môže pri pomoci s drahými energiami znova siahnuť po takzvaných helikoptérových peniazoch. „Buď sa vrátime k osvedčenému modelu z roku 2024 a 2025, kedy sme plošne zakompenzovali ceny plynu a elektriny. Bolo to veľmi drahé, ale zvládli sme to. Prvýkrát pracujeme na koncepte adresnosti, kde by časť domácnosti s vysokými príjmami a vysokými spotrebami, keďže si vykurujú bazény alebo skleníky, boli vyčlenené z nejakej pomoci. Do pomoci by tak spadlo možno 70, 80 % domácností. Ale nedovolíme, aby ľudia, ktorí majú priemerné alebo podpriemerné príjmy, boli ohrození vyššími cenami energií,“ povedal Fico.

Kde začína nadštandard?

Podľa premiéra je však mimoriadne náročné stanoviť, kto je na Slovensku nadštandardne zarábajúci. „Je človek, ktorý zarába nad 1 600 eur v hrubom už nadštandardne zarábajúci, na ktorého sa už nemá vzťahovať nejaká pomoc? Aká to je suma? Niekto pre 5 eur spadne do pomoci, niekto nie. Pracujeme na tom, ale ešte sme ďaleko od toho, aby sme povedali, ako to bude vyzerať,“ povedal Fico, ktorého udivovala kritika parlamentnej opozície, ktorá volá po adresnosti energopomoci, ale už sa jej nepáči zákon o zbere údajov o domácnostiach.

„To nejde tak, že kus ma pusti, kus ma pomiluj, či ako sa to hovorí na východe Slovenska,“ dodal Fico. „My tie údaje potrebujeme,“ dodala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Predseda vlády slovenským domácnostiam každopádne sľubuje, že ani v budúcom roku sa im výrazne nezvýšia ceny plynu alebo elektriny. „Nikdy sme nenechali občanov Slovenskej republiky v štichu, pokiaľ ide o ceny energií. Nechceme občanov vystaviť šoku,“ povedal Fico.