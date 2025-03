Jeden z najväčších e-shopov pôsobiacich na Slovensku hlási náročné obdobie. Stratu a dlhy chce riešiť reštrukturalizáciou

Kým gastro a kamenné prevádzky zažívali počas pandémie náročné časy, hráčom pôsobiacim v e-commerce sektore sa darilo. Následne sa však trend opäť zmenil a odliv zákazníkov pocítili aj najväčší hráč. Medzi nich patrí aj veľký e-shop Andrea Shop, ktorý sa podľa najnovších správ obrátil na súdy.

Jeden z najväčší slovenských internetových obchodov požiadal súdy o povolenie na reštrukturalizáciu. Okresný súd v Nitre následne vydal 25. marca 2025 rozhodnutie a začal reštrukturalizačné konanie, upozornil na to portál Index. V praxi to znamená, že dlžník v takomto prípade musí presvedčiť svojich veriteľov o tom, že dokáže uspokojivo naplniť ich pohľadávky, a to vo väčšom rozsahu ako v konkurze.

Firma, ktorej začiatky siahajú až do roku 2005, v súčasnosti údajne predáva aj svoj logistický sklad v Dunajskej Strede. Fungovanie e-shopu zatiaľ nebolo týmito skutočnosťami ovplyvnené.

Strata a dlhy

Pohľad na hospodárske výsledky spoločnosti naznačuje, že na mimoriadne úspešný covidový rok 2021, kedy tržby firmy atakovali hranicu 50 miliónov eur, nedokázala nadviazať a v nasledujúcich dvoch rokoch sa prepadla do veľkej straty. Kým v roku 2022 to bolo okolo 74-tisíc eur, o rok neskôr už viac ako 711-tisíc eur. Z verejne dostupných zdrojov tiež vyplýva, že firma dlhuje Finančnej správe SR cez 170-tisíc eur a medzi dlžníkmi ju eviduje aj Sociálna poisťovňa – záväzok je okolo 56-tisíc eur.

V súčasnosti je náročné presne určiť príčinu daného stavu, no konkurencia v segmente internetových či kamenných obchodov je skutočne veľká. Dôkazom je napríklad spájanie veľkých hráčov ako Nay a Datart, ale tiež tvrdý koniec predajcu Okay elektro. Vedenie spoločnosti Andrea Shop sa zatiaľ k vzniknutej situácii nevyjadrilo. E-shop, ktorý v posledných rokoch získal niekoľko ocenení a na slovenskom trhu figuruje ako stálica, momentálne funguje v štandardnom režime.