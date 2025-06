Obrovský škandál v KFC: Zamestnanci prelepovali dátumy na mäse, úrady zasiahli. V tejto krajine zatvárajú všetky pobočky

V Dánsku prepukol škandál, ktorý otriasol známym reťazcom rýchleho občerstvenia. KFC tam dočasne zatvára všetky svoje pobočky po tom, čo bývalí zamestnanci odhalili praktiky, ktoré môžu ohroziť zdravie zákazníkov. Mäso s končiacou sa zárukou sa vraj bežne označovalo novými etiketami s falošným dátumom spotreby.

Na celý prípad upozornila miestna televízia DRTV, ktorá zverejnila reportáž so svedectvami bývalých pracovníkov. Spoločnosť, ktorá v Dánsku prevádzkuje franšízy KFC, už medzičasom dočasne uzavrela všetky svoje pobočky a sľubuje dôsledné preverenie situácie.

Nové etikety na starom mäse

Bývalí zamestnanci pre DRTV opísali, že mäso s končiacou sa zárukou sa prebaľovalo a označovalo novými etiketami. Takto sa umelo predlžovala jeho trvanlivosť. „Bolo to úplne bežné, robilo sa to neustále. Každý o tom vedel,“ povedal jeden z bývalých zamestnancov.

O podobných praktikách svedčia aj záznamy zo súkromných online konverzácií medzi vedúcimi prevádzok. Na základe týchto informácií prebehla séria kontrol, ktoré podozrenia potvrdili. Veterinárna správa v Dánsku označila spôsob manipulácie s mäsom za porušenie hygienických pravidiel a interných smerníc siete KFC.

Odborník: Nie je to výnimočné

Na situáciu reagoval aj odborník na výživu Tine Hald z Dánskej technickej univerzity. Upozornil, že podobné praktiky sa môžu vyskytnúť aj inde v odvetví stravovacích služieb. „Je to štandardný postup, ak sa mäso nestihne spracovať. Nie je to správne, ale nie je to ani ojedinelé,“ uviedol pre DRTV.

Všetky prevádzky zatvorené, nasleduje vyšetrovanie

Franšízovú sieť KFC v Dánsku prevádzkuje spoločnosť Isken ApS, ktorá sa už na začiatku júna dištancovala od zistených praktík. „Takéto správanie nie je v súlade s našimi zmluvnými pravidlami ani so štandardmi siete KFC,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

V reakcii na kauzu prijala niekoľko opatrení, medzi nimi aj výzvu na odvolanie zodpovedných vedúcich a úplné uzavretie všetkých 11 dánskych reštaurácií. Spoločnosť zároveň oznámila, že prebehne rozsiahla kontrola skladových zásob a dôjde aj k preškoleniu personálu v oblasti správneho a bezpečného zaobchádzania s potravinami.