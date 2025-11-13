Obľúbené seriály TV JOJ sa blížia do finále. Ranč aj Nemocnica dostanú pred koncom nové postavy, zamiešajú dejom

Foto: TV JOJ

Dana Kleinová
Ranč
Predsviatočné obdobie sa blíži, čo znamená, že sa schyľuje aj ku koncu obľúbených seriálov.

Nedávno sme vás informovali o finále seriálov TV Markíza, teraz je čas pozrieť sa aj na tie od televízie JOJ. Nemocnica aj Ranč si pritom pre divákov pripravili prekvapenie v podobe nových tvárí, ktoré stihnú zamiešať dejom aj na konci série a držať tak divákov v napätí do poslednej sekundy. 

Televízia JOJ uzavrie rok vo veľkom štýle – dvoma seriálovými finále obľúbených titulov Ranč a Nemocnica. Divákov čakajú silné príbehy, odhalenia, osudové rozhodnutia aj nové postavy, ktoré zamiešajú karty v oboch seriálových svetoch. Fanúšikovia sa zároveň môžu tešiť na novinky: tvorcovia potvrdzujú prípravu ďalšej série Nemocnice a úplne nový dramatický seriál Osud.

Na záver pribudnú nové postavy

Aktuálna 13. séria Nemocnice, ktorú TV JOJ vysiela každý piatok o 20.40 h, má spolu 16 epizód a svoju záverečnú časť prinesie 19. decembra 2025. Scenáristky pod vedením kreatívnej producentky Hany Lasicovej už dokončili scenáre 14. série, ktorej nakrúcanie sa začne v najbližších dňoch. Termín nasadenia nových častí bude televízia komunikovať podľa programových plánov.

V najbližšej časti seriálu sa diváci môžu tešiť na skvelého českého herca Martina Dejdara, ktorý si v Nemocnici zahrá profesora Karola Jankovského – svetového špecialistu, oftalmológa a odborníka na transplantácie rohovky. V deji prichádza na kliniku ako uznávaná autorita, no aj ako muž s osobitým šarmom – neustále totiž dvorí doktorke Denise Antalovej (Eva Mores), ktorá sa síce snaží jeho pozornosti unikať, ale profesor Jankovský sa nevzdáva.

Foto: TV JOJ

Rodinná sága Ranč, ktorú TV JOJ vysiela každý pondelok a stredu večer o 20.40 h, tiež vstupuje do záverečných epizód plných silných emócií, nových začiatkov a osudových stretnutí. Aj v nich však stihne pribudnúť nová postava. Poslednú epizódu odvysiela televízia JOJ 17. decembra 2025.

Do deja prichádza Milo Kráľ ako Jozef Greguš, úspešný podnikateľ, ktorého na Ranč privádza rodinná tragédia. Po stratenej stope svojho syna sa ocitá v prostredí, ktoré mu zmení život. Náhodné stretnutie s Viki (Monika Šagátová) – ženou z minulosti, s ktorou ho spája dávna láska aj nevyriešené krivdy – rozpúta sériu dramatických i nežných momentov.

Foto: TV JOJ

Silnú ženskú energiu do príbehu prináša Dagmar Edwards ako Xénia. Jej postava poznačená pocitom viny sa vracia do života svojej dcéry Sáry (Zuzana Kanócz), hoci nie je jej biologickou matkou. Túži po odpustení a potom, aby napriek minulosti mohla byť Sáre oporou. Xénia pomáha s návratom milovaného koňa Storma na Ranč a ponúka pomoc Adamovi (Juraj Bača) s návratom jeho syna – malého Jurka (Nathan Juričkovič).

Kreatívna producentka a autorka seriálu Danica Hričová hovorí: „V Ranči sa stretáva dráma s pokorou. Nové postavy nie sú len doplnkom deja, ale spúšťačom zmien, ktoré zmenia životy našich hrdinov. Každá z nich má svoj dôvod, prečo na ranč prichádza – a ten nie je nikdy náhodný.“

V napínavých epizódach sa potvrdí, že Sára je biologickou sestrou Adama, čo prinesie do rodiny úľavu, ale aj nutnosť naučiť sa odpúšťať. Braňo (Karol Tóth) prežije výbuch v bani, no jeho fyzické aj psychické zotavovanie bude dlhé a náročné. Jana (Kristína Madarová) sa rozhodne o lásku manžela bojovať s Viki (Monikou Šagátovou) – nielen slovne, ale príde aj na súboj. Romantické linky sa posunú aj u ďalších hrdinov – Robo (Róbert Sipos) spozná ženu, pri ktorej pochopí, že láska prichádza, keď ju najmenej čakáme, Rišo (Jakub Kuka) a Laura (Kristína Spáčová) sa vo vzťahu posunú ďalej a Silvia (Emily Bédi Drobňáková) s Romanom (Richard Hainc) konečne ukážu svoje city.

