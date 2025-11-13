Viki Ráková prehovorila bez servítky. Toto je skutočný dôvod, prečo sa definitívne vzdala seriálov

Foto: Instagram (rak.viki.rakova, susedia.official)

Frederika Lyžičiar
Ako Ildikó získala obrovskú popularitu.

Po rokoch, ktoré naplno venovala rodine, vrátane starostlivosti o päťročného Benjamína a desaťročného Bendegúza, sa Viki Ráková opäť vracia k sebe aj k svojej práci, aby znovu objavila, čo ju v herectve napĺňa.

Dlhý odstup od kamier aj javiska v nej napokon prebudil túžbu vytvoriť projekt, ktorý ju bude napĺňať a vráti jej energiu, akú prináša divadlo. Bezprostredne po narodení detí ustúpila z verejného života a roky sa sústredila najmä na rodinu, no dnes otvorene hovorí o tom, že dozrel čas znovu vykročiť. V pamäti divákov pritom zostáva najmä ako obľúbená Ildikó zo seriálu Susedia, kde žiarila v komediálnej úlohe po boku svojho seriálového manžela Lászla. Pre Evitu porozprávala, ako sa jej pohľad na prácu aj materstvo za tie roky zmenil a prečo práve teraz cíti potrebu vytvoriť vlastné komediálne divadlo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lakatos Rák Viktória (@rak.viki.rakova)

Náročné odchody z domu

Ráková sa vracia k obdobiu, keď bolo pre ňu odchádzanie z domu spojené s množstvom emócií a vnútorného napätia. „Keď sme mali iba jedno dieťa, sem-tam som si odskočila do divadla v rámci zájazdového predstavenia. Vôbec nemal problém bezo mňa večer vydržať. Keď som však pred tromi rokmi nakrúcala Tvoja tvár znie povedome, mladší syn mal tri roky a odchody z domu boli hrozné. Keď som nezmizla tak, že by si to nevšimol, nasledoval vreskot, piskot, plač. Sama som si tiež neraz v aute poplakala, či mi toto bolo treba,“ spomína Viki Ráková.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Susedia (@susedia.official)


Dnes však hovorí aj o tom, ako sa ich domáce fungovanie postupne ustálilo a prinieslo jej viac slobody. „Od jesene minulého roka sa to však zmenilo. Neviem, čo sa stalo, no už mu neprekáža, keď si príležitostne odskočím do divadla, prípadne si idem posedieť s kamarátkami. S veľkou láskou a trpezlivosťou som bola doma 10 rokov, ale cítim, že teraz prichádza môj čas.“

Seriál Panelák ju negatívne poznačil

